Team FOG røg ned i sort kaninhul

Sport SJ - 13. december 2017 kl. 22:33 Af Simon Ydesen

Team FOG Næstved måtte rejse slukørede hjem fra mødet med Svendborg Rabbits. De sydfynske kaniner vandt 83-81 efter overtid i en kamp, som Team FOG sagtens kunne have vundet.

Team FOG Næstved er svær at blive klog på lige for tiden.

Sydsjællænderne har på papiret et rigtig højt niveau, men lige nu er indsatserne præget af samme ustabilitet som et klassisk dansk sommervejr. Det er simpelthen ikke til at blive klog på Team FOG Næstved.

Ude mod Svendborg Rabbits blev ustabiliteten udstillet i en og samme kamp.

Fra at have spillet fremragende første 10 minutter røg bunden ud af flasken for Team FOG Næstved i de næste 10 minutter.

Første quarter blev vundet 23-16, mens andet ditto blev tabt med 29-14. Det viser meget godt, hvad det er, træner Milan Skobalj har at slås med for tiden.

Efter pausen fortsatte de nedslående sydsjællandske takter, og det så bestemt ikke godt ud, men som et andet Lucia-lys, der blev tændt i en mørk tid trådte Devin Daly i karakter med syv hurtige point i fjerde quarter. De point og en forbedret indsats fra Team FOG Næstved bragte sydsjællænderne på vinderkurs. Desværre blev den kurs til slingrekurs kort før tid, da uskarpheden igen meldte sin ankomst blandt Team FOG Næstveds normalt så træfsikre skytter. Det betød, at stillingen var 72-72 efter den ordinære kamp, og så måtte der findes fem ekstra minutter frem for at afgøre den spændende forestilling.

Her blev det igen understreget, at det er svært at vinde kampe, hvis man ikke har bare lidt skarphed i sine afslutninger.

Troy Franklin var katastrofalt og ukarakteristisk dårligt skydende, da han blot ramte tre af sine i alt 18 forsøg i åbent spil. Han var langt fra ene om at have svært ved at finde bunden af nettet, men der tegner sig efterhånden et mærkbart mønster i forhold til Troy Franklins skudprocenter og Team FOG Næstveds evne til at vinde kampe.

Når Troy Franklin rammer sine skud, så vinder Team FOG Næstved, mens det ser skidt ud, når han har en dårlig dag på kontoret, som det er set ved flere lejligheder.

Nu skal han ikke have hele skylden for det sydsjællandske nederlag, men det er tankevækkende, at det gik som det gjorde på den baggrund.

Der var dog også andre Team FOG Næstved-spillere, som burde have været skarpere. Her tænkes ikke kun på skudprocenter men også på evnen til at holde sig selv på banen.

Team FOG Næstveds store folk havde kollektivt svært ved at holde sig ude af fejlproblemer.

Det betød, at Kazembe Abif, Ziggy Riauka og Chris Gabriel alle var fejlet ud, da overtiden gik ind i sin afgørende fase.

- Det blev afgørende, at vi ikke havde den fornødne power til at dække op i den fase af kampen, og så må vi bare konstatere, at vi skød urimeligt dårlige procenter i dag. Troy Franklins normale niveau afspejler på ingen måde, det som vi så fra ham i denne kamp, siger sportschef Thomas Foldbjerg.

Sportschefen var skuffet over nederlaget, men samtidig var han ikke sen til at komme med en kort og konkret analyse af om problemets øjeblikkelige omfang.

- Vi er alt for ustabile, og det nytter ikke noget. Vi burde have haft to sejre mere med på juleferie, end vi har nu, men for at få sådanne sejre så skal vi være mere stabile, siger Thomas Foldbjerg.

- Vi er stadig overbeviste om, at vi har de rigtige spillere, men vi skal have fundet noget mere frem i truppen, for der mangler noget, når det ikke bare lige kører for vores skytter. Jeg kunne for eksempel godt tænke mig, at Chris Gabriel kunne holde sig lidt mere på banen, siger sportschefen.