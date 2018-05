Team FOG-profil forlænger

Chris Gabriel er klar til at tage en sæson mere for Team FOG Næstved. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Sport SJ - 24. maj 2018 kl. 20:59 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Team FOG Næstveds fans kan også i næste sæson få lov at opleve den sydafrikanske kæmpe Chris Gabriel tørne ud for det sydsjællandske basketflagskib. Det står klart, da Team FOG Næstved og Chris Gabriel er blevet enige om at forlænge samarbejdet med et år. Det betyder, at Chris Gabriel er at finde i Næstved, når Team FOG har første træning frem mod den nye sæson i august.

- Jeg er glad for at blive i Næstved. Jeg føler, at det er et hjem for mig efterhånden, og jeg er glad for klubben og de fans, der omgiver den. Derfor har det også været et stort ønske hos mig, at jeg gerne ville blive her, hvis vi kunne finde ud af det, siger Chris Gabriel, der lige nu opholder sig i Uruguay - nærmere bestemt Montevideo, hvor han er på en sommerkontrakt med en lokal ligaklub.

- Det er godt for mig, for på den måde er jeg i god form, når jeg kommer tilbage til Næstved, og det ved jeg af erfaring er en stor fordel for mig. Jeg har tendens til at blive lidt tung, hvis ferien bliver for lang, siger Chris Gabriel.