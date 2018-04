Troy Franklin og Team FOG Næstved kunne ikke stille meget op mod Bakken Bears i den tredje DM-semifinale, som bjørnene vandt 100-84. Foto: Simon Ydesen

Team FOG må på den igen

Sport SJ - 14. april 2018 kl. 15:43 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forventningens glæde viste sig at blive den eneste for Team FOG Næstved, der havde sat næsen op efter at kvalificere sig til klubbens første DM-finale. Det var blevet en realitet, hvis sydsjællænderne havde besejret Bakken Bears for tredje gang i den igangværende semifinale.

Den sejr kom Team FOG aldrig tæt på i løbet af de 40 minutter. I store dele af kampen var Bakken en klasse over gæsterne, og det var derfor småt med spænding.

Ved pausen var Bakken foran med 53-40, og den føring blev stille og roligt udbygget i tredje quarter, hvor Bakken flere gange var foran med over 20 point. Det sluttede 100-84 til Bakken Bears. Dermed skal de to hold mødes til en fjerde DM-semifinale i Næstved på fredag. Inden skal Bakken dog i aktion mod Avellino i FIBA Europe Cup-semifinalen på onsdag. Her er man bagud med 75-72 fra den første kamp.

Team FOG Næstved-træner Milan Skobalj var skuffet men fattet, da han skulle gøre status efter kampen.

- Jeg havde forventet, at Bakken ville komme ud med den her energi og det her tempo, som de gjorde. Det skal vi også forvente, at de gør på fredag til den næste kamp. Det er internationalt tempo, og det har vi ikke mødt før, så vi skal finde en måde at ramme samme energiniveau som Bakken, siger Milan Skobalj.