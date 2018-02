Team FOG kørte bundhold over

I den forrige kamp mod Bakken Bears havde Team FOG Næstved visse udfordringer med at ramme sine frie skud, men skarpheden var vendt tilbage hos sydsjællænderne til udekampen mod Stevnsgade, der aldrig var noget match for Team FOG Næstved.

Det var et Stevnsgade-hold fyldt med selvtillid, der mødte op til kampen. En vittig sjæl ville måske mene, at de ligefrem var flyvende efter to sejre i træk - de to eneste i sæsonen. Stevnsgade kom dog hurtigt ned på jorden igen, og de blev decideret jordet af et veloplagt Team FOG-mandskab, der særligt var skarp bag trepointslinjen, hvor Troy Franklin og JJ Mann viste gode takter i første halvleg.