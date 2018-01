Ray Sanders er fortid i Team FOG Næstved. Klubben har valgt at sige farvel til ham for at skabe plads til en ny amerikansk spiller, der gerne skal blive en stor profil. Foto: Kenn Thomsen

Team FOG henter amerikansk skarpskytte

Sport SJ - 03. januar 2018

I modsætning til tidligere år har ledelsen ikke fundet det nødvendigt at handle på spillerfronten. Altså ikke før nu.

- Vi siger farvel til Ray Sanders, der ellers har vist sig som en af vores bedste forsvarsspillere. Når vi alligevel har valgt at stoppe samarbejdet med Ray, skyldes det, at vi har savnet noget power rent offensivt, og det er ikke Ray, der kan bidrage med lige netop den, siger Team FOG Næstved-direktør Andreas Larsen.

- Vi er egentlig ikke utilfredse med det, Ray har budt ind med. Han er en rigtig dygtig defensiv spiller, men vi skifter ham ud, fordi vi ganske enkelt har fået muligheden for at hente en spiller ind, som, vi tror, kan være med til at løfte vores offensiv markant, siger Andreas Larsen.

Den nye mand i Team FOG Næstved-trøjen er 26-årige John Stuart Mann - også kaldet JJ Mann.

Der er tale om en 198 centimeter høj small forward, der først og fremmest kan score point som skytte bag trepointslinjen.

- JJ snitter nogle rigtig fine tal fra den tyske bundesliga, den bedste belgiske række og ikke mindst Europa Cup'en, siger Andreas Larsen.

JJ Mann snittede 11,3 point for Phoenix Hagen i bundesligaen i sæsonen 2015/16. I sidste sæson snittede JJ Mann også over 11 point. Denne gang for Belfius Mont-Hainaut i den belgiske liga. I tilgift var JJ Mann god for 12 point i klubben Europa Cup-kampagne.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne vil forstærke vores offensiv. Det har vi en klar fornemmelse af, at vi gør med signingen af JJ Mann. Lige nu er vi måske lidt for lette at lukke ned. Hvis modstanderen lukker ned for Troy Franklin, så er vi sårbare. Der skal vi gerne blive lidt bedre stillet nu, siger Andreas Larsen, der håber, at man har hentet en klar forstærkning.

- Jeg håber, at vi har fundet en spiller, der kan blive en markant profil i JJ. Han skal gerne blive en spiller, som modstanderen skal forholde sig til i det taktiske oplæg.

JJ Mann er næppe med, når Team FOG skal møde Horsens fredag aften, men man håber at have ham klar til næste uges hjemmekamp mod Stevnsgade.