Team FOG gik ned efter pausen

Troy Franklin måtte forlade kampen mod Horsens før tid, da han modtog sin anden tekniske fejl otte minutter før tid. Det var medvirkende til et nederlag på 86-73. Foto: Rene Kongsgaard / Kongsgaard Foto

Sport SJ - 05. januar 2018 kl. 21:39 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Team FOG Næstved tabte 86-73 til Horsens efter en kamp, som var godkendt i første halvleg men skidt efter pausen.

Den 28. januar sidste år fejrede Team FOG Næstved sin hidtil største triumf, da man leverede et mirakuløst comeback i pokalfinalen mod Horsens i Forum Horsens.

Fredag aften var de to hold atter i kamp i Forum Horsens, og denne gang faldt duellen ud til østjysk fordel. Faktisk kan man efterhånden snakke om et Horsens-kompleks for Team FOG Næstved. I hvert fald i ligasammenhæng. Man skal nemlig helt tilbage til den 12. januar 2016 for at finde den seneste ligasejr til sydsjællænderne, når Horsens har været modstander. I mellemtiden er det blevet til syv liganederlag på stribe. Fire i sidste sæson og tre i denne sæson.

I fredagens kamp var der ellers gode betingelser for at hente en sejr over vicemesteren.

Horsens var uden to nye amerikanske spillere, og så var den danske profil Christian Benzon tilmed skadet. Arbejdsbetingelserne for Team FOG Næstved blev endnu bedre, da man kort inde i kampen kunne konstatere, at Horsens altoverskyggende profil Kevin Larsen modtog sin anden fejl, hvilket sendte ham på bænken uden at have scoret point. Der blev han første halvleg ud, mens Team FOG Næstved var godt med, uden at det på noget tidspunkt blev helt godt. Der var lidt for mange fejl både offensivt og defensivt, men man kunne alligevel gå til pause med en 40-39-føring.

Kevin Larsen var som nævnt bænket stort set hele første halvleg på grund af to hurtige fejl, men da han kom på banen fra anden halvlegs begyndelse var det tydeligt, at han havde været savnet hos Horsens-holdet.

Ud af de 26 point, som Horsens leverede i tredje quarter, scorede Kevin Larsen 17 point, og han var skyld i, at Chris Gabriel måtte se store dele af perioden fra bænken. Da Horsens anden store profil Lawrence Alexander også vågnede op til dåd, var det pludselig helt andre og meget vanskelige arbejdsvilkår, der blev budt Team FOG Næstved-forsvaret.

Det var en fattet Team FOG Næstved-træner, der kunne gøre status efter kampen. Milan Skobalj var tydeligt en skuffet mand, men han lod ikke sine frustrationer gå ud over spillerne.

- Vi må bare erkende, at indsatsen ikke var god nok i anden halvleg. Vi havde store problemer med at dække Kevin Larsen op, og så blev det svært for os, at Lawrence Alexander også stemplede ind for Horsens, siger Milan Skobalj.

Offensivt var det bestemt heller ikke Team FOG Næstveds bedste anden halvleg til dato. 40 point i første halvleg var som sådan en godkendt præstation, men en række boldtab gjorde det svært at være Milan Skobalj i anden halvleg.

- Vi havde alt for mange dårlige beslutninger i angrebet. Det var hele vejen rundt, at det ikke var godt nok. Vi dummede os for mange gange, men det har vi ikke rigtig nogen undskyldninger for, siger Milan Skobalj.