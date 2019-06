Chris Gillet er fortid i Team FOG Næstved. Foto: Simon Ydesen

Team FOG fyrer træner

Sport SJ - 02. juni 2019 kl. 21:30 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter tre år i Team FOG Næstved er Chris Gillet nu fortid. Efter to sæsoner som assistenttræner for Milan Skobalj fik Chris Gillet for et år siden overdraget ansvaret som ny cheftræner.

Den opgave løste han ved at hente bronzemedaljer, men det skete efter en sæson, som rent spillemæssigt var meget ujævn. Derfor var der i flere omgange spekulationer om Chris Gillet var den rigtige mand til jobbet, og var han stadig at finde i Team FOG Næstved efter sommerferien.

I første omgang lød meldingen på, at han skulle blive i næste sæson, så han kom til at opfylde sin kontrakt, der løb et år mere. Det har dog været småt med sportslige nyheder fra Team FOG efter sæsonafslutningen. Al energi bliver lige nu brugt på at sikre det økonomiske fundament til næste sæson, hvilket er en ukendt størrelse, da Team FOG Næstved fortsat ikke har nogen aftale med Arena Næstved.

Nu er der dog nyt, og det angår altså cheftrænerposten.

Dedic på rygteplan

- Vi har valgt at opsige samarbejdet med Chris efter grundig evaluering af den forgangne sæson. Vi har gjort os nogle overvejelser omkring den sportslige fremtid, og her kom vi frem til, at vi vil afsøge andre muligheder, siger direktør Andreas Larsen.

Han understreger, at det på det personlige plan gjorde ondt, da han skulle ringe til Chris Gillet for at overbringe ham nyheden.

- Det var ikke en af de sjove samtaler, for Chris er en fantastisk fyr, som har skabt sig mange venner i Næstved i løbet af de tre år, som han har været her, men vi har truffet en beslutning, og den indebærer, at Chris er fortid som træner her i Team FOG Næstved, siger Andreas Larsen.

Team FOG Næstved-direktøren ved, hvad der skal ske på trænerposten, så han regner med at kunne præsentere en ny træner i løbet af de nærmeste dage.

- Vi har en træner på plads, men vi mangler lige de sidste detaljer, men vi kan præsentere ham i løbet af den kommende uge, siger Andreas Larsen.

På rygteplan er den tidligere Horsens-træner Arnel Dedic nævnt som mulig Team FOG Næstved-træner, og Sjællandske erfarer, at han er i spil til det nu ledige trænerjob.