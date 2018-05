Taastrup-kaptajn Tonnni Adamsen kommer her højest til et indlæg. Senere leverede han en flot scoring, der var medvirkende til, at Taastrup FC spillede 3-3 ude mod Slagelse. Foto: Simon Ydesen

Taastrup leverede flot comeback i Slagelse

Sport SJ - 06. maj 2018 kl. 16:50 Af Simon Ydesen

Det virker blot som en formalitet, at Slagelse endegyldigt skal sikre sig oprykningen til 2. division, men i søndagens hjemmekamp mod Taastrup, der omvendt kæmper for at undgå nedrykning, var der i den grad kamp til stregen for Slagelses tophold.

Gæsterne var nemlig ikke rejst til Vestsjælland for at solbade. Der blev gået til den, og Taastrups forhåbninger om point fik ekstra næring, da Mads Larsen bragte gæsterne i front efter 20 minutters spil.

Den føring nåede ikke for alvor at ryste det sejrsvante hjemmehold, inden Niklas Venzel havde udlignet for hjemmeholdet. Den sidste halvdel af første halvleg udformede sig derefter som et tryk mod Taastrup-målet. Få minutter før pausen gav utallige hjørnespark endelig pote, da Christoffer Thrane bragte Slagelse i front med 2-1.

I anden halvleg fortsatte det gode vejr og Slagelses spilovertag. Igen var Christoffer Thrane mand for at underholde de 589 tilskuere med en scoring, da han gjorde det til 3-1. Med tanke på Slagelses normalt så solide defensiv virkede kampen afgjort med under en halv time tilbage af opgøret.

Taastrup ville det imidlertid anderledes. På flotteste vis fik gæsterne kæmpet sig tilbage i opgøret. Først efter kampens detalje fra Tonni Adamsen, der fra 20 meters afstand løftede bolden over en fejlplaceret Sebastian Sørensen i Slagelse-målet. Herefter satte Taastrup et pres ind mod Slagelse-målet, som få minutter før tid resulterede i en udligning, da Christian Würtz Pedersen fik pandet bolden i nettet til 3-3.

Det uafgjorte resultat rykker ikke det vilde for hverken Slagelse eller Taastrup. Slagelse er nu 12 point foran Herlev og Holbæk med seks runder igen, mens Taastrup er på 20 point - fire mere end bundproppen Karlslunde.