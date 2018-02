Daniel Norouzi scorede et sjældent mål for Næstved, da han efter pausen ikke kunne undgå at sparke Souheib Dhaflaouis fornemme forarbejde i nettet. Foto: Hans Jørgen Johansen

Sydpå med selvtillid i top

HIK, der til foråret skal ud i kvalifikation for at blive i 2. division, blev uden det helt store besvær slået med 3-0 af et veloplagt Næstved-hold, som ikke engang behøvede at rulle sig ud for at vinde med de overbevisende cifre.