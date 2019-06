Jan Faber (til højre i Puma-trøje) og Trold Ellegaard (yderst th.) fortsætter med Vordingborg i Sjællandsserien. Foto: John Ringstrøm

Send til din ven. X Artiklen: Succesduo forlænger på én betingelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Succesduo forlænger på én betingelse

Sport SJ - 12. juni 2019 kl. 11:49 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vordingborgs kommende Sjællandsseriehold skal også de to næste sæsoner trænes af Jan Faber og Trold Ellegård, der på flotteste vis har sikret to oprykninger i træk.

Det går meget godt i Vordingborg, hvor det lokale fodboldflagskib for første gang i 17 år er at finde i Sjællandsserien fra næste sæson.

Derfor er det heller ikke den store overraskelse, at Morten Olsens barndomsklub nu har valgt at forlænge samarbejdet med den trænerduo, der har skaffet klubben to oprykninger på 12 måneder.

Jan Faber fortsætter som cheftræner, og Trold Ellegård fortsætter ved hans side som assistenttræner.

- Vi er begge super glade for at være i klubben, så det virkede naturligt at forlænge, siger Jan Faber, der dog har fået indført en klausul i sin nye aftale.

Den kan nemlig opsiges uden videre, hvis ikke Vordingborg IF i samarbejde med Vordingborg Kommune får skabt nogle rammer, der svarer til at spille i Sjællandsserien.

- Det handler i bund og grund om, at vi gerne vil have vished for, at man tager sig af stadionbanen, og så vil vi også gerne have en fast bane at træne på. Det andet med at ryge ind og ud af kunstgræsbanen på alle tider af året nytter ikke noget, siger Jan Faber, der flere gange har tordnet over, at Vordingborg til stadighed har noget, der minder om landets dårligste fodboldbaner.

Når det er sagt, så regner Jan Faber med, at de to parter får lyst de mangelfulde baneforhold på en måde, så han og Trold Ellegård kan fortsætte arbejdet i Vordingborg IF.

- Det har været fantastisk at komme til Vordingborg og være en del af den her klub. Der er virkelig stor interesse for klubben i lokalområdet, og det er fedt, at vi nyder så stor opbakning. Der er samtidig et ret godt team omkring spillertruppen, så der er virkelig folk, der kan tage fra og hjælpe, siger Jan Faber.

- Det har også været skønt at mærke den iver, der har været for at udvikle sig både som klub, hold og spiller. Det har flugtet meget godt med mine egne intentioner. Jeg kan ikke bare gå ind i et projekt på 80 procent, og det samme gælder Trold, så vi er glade for at kunne fortsætte arbejdet, siger Jan Faber.