Stuhrs tropper reddet af nøl

Sport - 10. december 2017 Af John Ringstrøm

Det var kontroversielt.

Med cirka 50 sekunder igen af 2. divisionskampen i håndbold mellem Korsør Slagelse og Roskilde smed Tobias Gravesen bolden ud over sidelinjen for hjemmeholdet, hvilket gav Roskilde et sidste angreb i forsøget på at udligne til 32-32.

Roskilde trak en vest over hovedet på markspiller Emil Dahl, så de kunne spille syv mod seks mod hjemmeholdet i Storebæltshallen. Spillet blev dog lige pauset nogle sekunder, da bolden skulle tørres af for harpiks, og da de to hold fik lov at fortsætte, hævede dommerparret armene efter omkring sølle 10 sekunder.

Roskilde burde nu have seks afleveringer, inden der blev fløjtet for nøl. Playmaker Kenneth Olsen gik ikke i panik og fik den efter nogle afleveringer ud til højrefløjen, der var i fri scoringsposition i sidste sekund. Men i afslutnings-øjeblikket fløjtede dommerne for nøl, da de øjensynligt havde talt syv afleveringer. Altså én for meget, og så endte det hele med Korsør Slagelse-sejr på 32-31 til stor lettelse for træner Lars Stuhr.

- Det var dælme vigtigt, og for en gangs skyld var det »stolpe-ind« for os, sagde Korsør Slagelse-træneren.