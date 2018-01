Euro Outlets er med moderselskabet Senobis? konkurs ikke længere hoved- og stadionsponsor hos Næstved Boldklub, men de manglende sponsorkroner for ingen umiddelbar konsekvens på den sportslige front. Foto: RIECK

Send til din ven. X Artiklen: Storsponsors konkurs chokerer klubejer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Storsponsors konkurs chokerer klubejer

Sport SJ - 31. januar 2018 kl. 23:18 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et par år har Euro Outlets været synonym med Næstved Boldklub, men det er slut med virksomhedens konkursbegæring.

Næstved Boldklub er ikke en rig fodboldklub, men det er til gengæld en veldrevet en af slagsen. En fodboldklub der tænker økonomi før resultater på banen. Derfor gør det også ekstra ondt på klubbens ejer Peter Birk, når en hovedsponsor og tæt samarbejdspartner som Senobis går konkurs, som det onsdag blev tilfældet.

- Jeg modtog nyheden om Senbobis' konkurs med chok. Den havde jeg ikke lige set komme, siger Peter Birk, der fik overbragt nyheden af den ny tidligere Senobis og Euro Outlets-ejer Thomas Skov.

Netop Euro Outlets har været navnesponsor på Næstved Stadion, der nu ikke længere skal kaldes for Euro Outlets Stadion Næstved. I tilgift har virksomheden også været en af fodboldklubbens hovedsponsorer, så det er en streg i regningen for Birk og Næstved Boldklub, at Senobis og datterselskabet Euro Outlets er fortid.

- Det kommer til at kunne mærkes på vores økonomi. Det er der ingen tvivl om, men vi er ikke på nogen måde truet på driften eller tvunget til at sælge ud af spillere her i 11. time, understreger Peter Birk.

- Vi kører en sund forretning, så der er en margin, men i og med Euro Outlets var en stor sponsor hos os, så må vi nok desværre forvente, at vores planlagte overskud bliver til et lille underskud i det her regnskabsår. Vi skal nok klare os. Jeg er mere ked af det på byens vegne, for det er 100 arbejdspladser, der forsvinder, og det er altid tragisk på sin egen måde, siger Peter Birk.

Peter Birk fortæller endvidere, at Thomas Skov med Senobis' konkurs samtidig udtræder af Næstved Boldklubs bestyrelse.

- Det er meget naturligt i den her situation. Der er ikke noget dramatik i det, men Næstved Boldklub skal på alle leder og kante udstråle sund økonomisk tankegang, og konkurs er ikke jo ikke sådan vi ønsker at drive forretning, siger Peter Birk, der straks vil indlede jagten på en ny stadionnavnesponsor.