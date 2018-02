Jacob Pryts er startet godt i sin anden periode hos Næstved Boldklub. Foto: John Ringstrøm

Stor optimisme hos Næstved-keeper

Sport SJ - 09. februar 2018 kl. 21:50 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste forår var der skarp konkurrence om pladsen i målet. Sebastian Olsen endte med at tage langt den meste spilletid, mens Jacob Pryts måtte følge med fra bænken. Nu er situationen en anden for Jacob Pryts, der i modsætning til sidste år, nu er hentet til Næsted med en klar formodning om at blive førstevalg.

Den tidligere Brøndby og U20-landsholdskeeper ligner alt andet lige det nye førstevalg, hvilket henviser ligeledes unge Christoffer Petersen til bænken.

Udsigten til fast spilletid på seniorplan er noget, som i den grad begejstrer Jacob Pryts.

- Det var jo en af de vigtigste årsager til, at jeg valgte at komme tilbage til Næstved. Jeg er glad for klubben og synes godt om folkene på og omkring holdet, men det var også tungtvejende, at jeg havde udsigt til noget fast spilletid på et rigtig fint niveau, siger Jacob Pryts.

Indtil videre er det gået rigtig fint for unge Pryts efter sin retur fra Brøndby, og det ser i den grad ud til at være et fornuftigt træk fra sportschef Jesper Frisenholm, at man har sikret Jacob Pryts på to år lang kontrakt.

Den tidligere Brøndby-keeper er også meget tilfreds med den nuværende situation, hvor han finder sig selv som en vigtig del af en stærk Næstved-trup.

- Der er intet, som er givet, men jeg tror på, at jeg bliver fast førstekeeper, og den hidtidige udvikling bestyrker mig i den tro. Jeg håber i hvert fald meget på at kunne være med til at spille Næstved tilbage i 1. division, siger Jacob Pryts, der nyder at have et konkret mål at gå efter.

- Med den trup, man har samlet, så mener jeg klart, at vi er gode nok til 1. division. Det var også vigtigt for mig at se, Næstved har de samme ambitioner, som jeg har. Det er nogle gode offensive forstærkninger, man har føjet til et i forvejen stærkt hold, siger Jacob Pryts.

Han og de øvrige Næstved-spillere kan opleves lørdag, når de klokken 12 spiller træningskamp hjemme mod FC Roskilde i Harboe Hallen.