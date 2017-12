Speedskater klar til vinter-OL

- One down, one to go. Sådan ser jeg lidt på det. I mit eget hoved er der en verden til forskel på, om jeg kvalificerer mig til en eller to discipliner, og lige nu er jeg kun klar til en. Det er bedre end ingenting, og nu er jeg klar til OL, men jeg vil meget gerne kvalificere mig på 5.000 meter, siger Viktor Hald Thorup, der nu sætter kursen mod Salt Lake City sammen med resten af verdenseliten i speedskating.