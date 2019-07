Javier Marin er udset til at være Arnel Dedics forlængede arm i den kommende sæson. Foto: Team FOG Næstved Foto: Hugo Alvarez Garcia(c)

Spansk guard skal styre Team FOG

Sport SJ - 23. juli 2019 kl. 15:56 Af Simon Ydesen

Javier Marin får næppe nogle klokker til at ringe i Næstved og omegn, men det håber Team FOG Næstved på vil ændre sig i løbet af de kommende måneder.

Javier Marin er nemlig navnet på klubbens nye spanske guard, og han er udset til at spille en stor rolle for sydsjællænderne.

Team FOG Næstveds nyeste tilføjelse til spillertruppen er en rutineret mand, og derfor er han også blevet håndplukket af Team FOG Næstveds cheftræner Arnel Dedic, der ikke tøver med at kalde 195 centimeter høje Javier Marin for en ønskespiller for ham.

- Javier var den første spiller, jeg begyndte at jagte en underskrift fra, da vi gik i gang med at sammensætte det nye hold. Han var min klare førsteprioritet, og derfor er det stort, at vi har fået ham på plads, siger Arnel Dedic.

For Arnel Dedic er der særligt en kvalitet, som han værdsætter hos sin nye spanske guard.

- Javier har en høj basket-IQ. Han er en meget klog spiller, så der er ingen tvivl om, at han bliver min forlængede arm på banen. Det bliver ham, der skal styre vores spil. Særligt når kampene skal afgøres, for han er meget stærk under pres og i tætte afgørelser. Der går han forrest, siger Arnel Dedic.

Javier Marin er en fysisk stærk guard, som også kan dække flere positioner i forsvaret. Han er derfor en meget alsidig spiller, og det er en anden kvalitet, som Team FOG Næstved-træneren skatter højt.

- Vi vil meget gerne have et fysisk stærkt og stort hold. Derfor er Javier også en perfekt spiller at få ind. Jeg har ret store forventninger til, at han kan lede os. Der er ikke tale om en spiller, der spiller for sine egne tal. Han spiller for holdet, og dermed bliver han et eksempel for vores øvrige spillere, siger Arnel Dedic.

Javier Marin er med sine 25 år en rutineret spiller, og han har været med på topplan i spansk basket i 10 år. Han fik nemlig debut for Zaragoza i den bedste spanske række som 15-årig.