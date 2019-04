Christoffer Thrane og Mark Moesgaard, der her ses juble var to af hovedarkitekterne bag en smuk 1-0-scoring til Slagelse i kampen mod Tarup-Pårup. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Solskinsperle sikrede SBI-sejr

Sport SJ - 22. april 2019 Af Simon Ydesen

I store dele af kampen mellem Slagelse og Tarup-Pårup var det dejlige solskinsvejr nok det bedste for de fremmødte tilskuere, men i en ellers lidt rodet første halvleg var der et højdepunkt, der gjorde resten af forestillingen spiselig for de fremmødte.

Efter 40 minutters fodboldmæssig ørkenvandring, hvor tre sammenhængende afleveringer var en mangelvare, satte Slagelse pludselig et mønsterangreb sammen ud af ingenting. Syv-otte kvikke pasninger dannede grundlag for et mål, som man ellers kun ser Europas allerbedste klubber kunne præstere. Mens de lettere målløse tilskuere kunne klappe over den flotte scoring, kunne Christoffer Thrane juble over, at han havde scoret sit 10. sæsonmål.

Gæsterne fra Tarup-Pårup er at finde under nedrykningsstregen, men de skal have den kredit, at de bestemt kunne skabe chancer. Faktisk var der flere store chancer til fynboerne, der dog savnede den skarphed, som Slagelse viste ved scoringen.

Med til historien hører, at Tarup-Pårup havde forsøg på både stolpe og overligger, hvor Slagelse-keeper Sebastian Sørensen i begge tilfælde var helt og aldeles chanceløs, hvis bolden havde siddet indenfor rammen.

Med de tre point er Slagelse nu 14 point foran Odder, der ligger lige under nedrykningsstregen. Mere relevant er det derfor, at man på samme tid er nummer to - et point efter Frem på førstepladsen.