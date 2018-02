Se billedserie Slagelse vandt 5-0 i en træningskamp mod Ringsted. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Slagelse vandt sneboldkamp i Ringsted

Sport SJ - 04. februar 2018 kl. 17:42 Af Simon Ydesen

Normalt plejer Slagelse og Ringsted at spille jævnbyrdige kampe. Det var også forventningen, da de to hold skulle spille træningskamp. Ringsted manglede brødrene Green, men det var for intet at regne mod de otte stamspillere fra efterårets succeskampagne, som var fraværende hos Slagelse. I tilgift manglede også cheftræner Ulrik Balling på sidelinjen på grund af influenza.

I hans fravær var det assistenttræner Rasmus Ølegaard, der fik lov til at stå og fryse på sidelinjen. Den vikarierende SBI-træner fik dog hurtigt noget at varme sig på, da Mark Moesgaard med sit første mål for klubben bragte Slagelse i front i kampens andet minut.

Kunstgræsbanen var ramt af lidt sne, og det underlag var både hurtigt og glat, hvilket afstedkom en masse fejlafleveringer fra Slagelse i første halvleg. Med en stribe hurtige og pågående offensive folk fik Ringsted skabt en række store chancer, som man burde have scoret på. I langt de fleste tilfælde kom unge Mads Kümpel dog i vejen i Slagelse-målet, og når den normale U19-keeper ikke stod i vejen, var det manglende evne til at ramme målet, der forhindrede Ringsted i at score.

Stillingen var derfor 1-0 ved pausen. Det til kampen sammensatte Slagelse-hold havde været mest på bolden i første halvleg, men de mange boldtab havde givet Ringsted en stribe store chancer.

I pausen talte Rasmus Ølegaard derfor om bevægelse og sikkerhed i pasningsspillet, og den lille opsang så ud til at have en klar virkning. I hvert fald var der klasseforskel i anden halvleg, hvor Slagelse spillede god fodbold på det glatte underlag, mens Ringsted-spillerne slet ikke kunne finde ud af at håndtere hverken bold eller markeringer.

10 minutter efter pausen gjorde Cagri Erdem det til 2-0 i en situation, hvor han så ud til at være offside. Det skal dog ikke tage noget fra Slagelse-profilens flotte afslutning, der blev banket op i nettaget.

Herefter begyndte niveauforskellen for alvor at vise sig. Slagelse havde bolden hele tiden, og de unge spillere, der blev skiftet ind viste stor løbevillighed og ikke mindst stor ærgerrighed i forhold til at score mål. Mere rutinerede Patrick Andersen gjorde det til 3-0, Mark Moesgaard lobbede bolden i mål til 4-0, mens Marius Kryger lukkede og slukkede med målet til 5-0 kort før sidste fløjt.