- Det er kun nogle måneder siden, vi skrev under på en aftale om et år mere. Den vil klubben nu hoppe ud af, men jeg har ikke fået nogen forklaring, og alle har stukket hovedet i jorden. Jeg har været 100 procent loyal, og det ville jeg også ønske, klubben havde været. Men jeg får ikke engang lov til at sige farvel til spillerne, så jeg ville gerne have taget afsked på en bedre måde, siger den fyrede Slagelse-træner Lars Ørting Jørgensen. Foto: Slagelse Håndboldklub

Slagelse-træner blev fyret før sidste kamp

Sport SJ - 04. april 2018 kl. 10:10

- Jeg har det som om, jeg er blevet stukket ned bagfra. Og jeg så ikke gerningsmanden...

Sådan siger Lars Ørting Jørgensen efter at han påskelørdag blev fyret som træner for Slagelse Håndboldklubs herrehold i kvalrækken. Uden forklaring.

- Jeg blev ringet op af et medlem af sportsudvalget, og hun sagde, at klubben ønskede at stoppe samarbejdet med øjeblikkelig virkning. Så jeg skulle ikke komme til de sidste to træninger og den sidste kamp på søndag, siger Lars Ørting Jørgensen, der bad om en begrundelse.

- Det var svært at få. Hun sagde, at hun bare var budbringer. Så det var lidt halvfesent, og jeg synes, det er dårlig stil. Normalt ville man vel indkalde til et møde og tage en snak om tingene. På den her måde er det jo nærmest som om, jeg har begået noget kriminelt, siger han.

Slagelse Håndboldklubs formand Lotte Albæk undrer sig over, hvis Lars Ørting Jørgensen ikke har fået ordentlig besked om baggrunden for fyringen.

Den er nemlig helt klar.

- Det er spillertruppen, der har meddelt, at der ikke er opbakning til at fortsætte med Lars som træner. Så vi skulle vælge, om vi ville stå med en træner uden hold eller et hold uden træner, siger Lotte Albæk, der altså valgte at tage spillernes parti.

- Der er jo andre klubber i området. Korsør i 2. division og Dianalund, der er rykket op i 3. division. Det er ikke fordi, vores spillere er nomader, og mange af dem er vores egen avl, men hvis de har mistet lystet til at spille under Lars' kommando, så følte vi, at vi var nødt til at agere, siger hun.

Det er kun godt tre måneder siden, parterne skrev under på en ny aftale for den kommende sæson. Og dengang var der opbakning til træneren, fortæller Lotte Albæk.

Men den er tilsyneladende forsvundet.

- Jeg har været træner i 35 år, så det kommer ikke som noget chok for mig, at det kan ske. Men det kommer som et chok, at det ER sket, siger Lars Ørting Jørgensen.

I sin første sæson i klubben førte han herreholdet op fra serie 1 til kvalrækken, og med én spillerunde tilbage har Slagelse stadig chancen for at få oprykningskampe til 3. division, hvis Holbæk snubler.

- Jeg blev ansat til at sikre to oprykninger på tre sæsoner. Det er tæt på at kunne blive til to på to sæsoner. Så jeg synes, jeg har leveret varen, siger Lars Ørting Jørgensen.

- Jeg har været træner for Slagelse i 56 kampe, og det er blevet til syv nederlag, én uafgjort og 48 sejre. Men det var åbenbart ikke godt nok for Slagelse Håndboldklub. Så man må sige, at de sætter barren højt, siger han.

