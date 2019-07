Slagelse lander offensivt es

Mathias Andersen ser meget frem til at skulle kickstarte fodboldkarrieren i Slagelse, hvor sportschef Søren Andersen har store forventninger til ham. Foto: Slagelse B&I

Sport - 02. juli 2019

Slagelse var tidligere på sommeren ude efter den tidligere Næstved-spiller Kasper Mertz, men han valgte at lægge støvlerne på hylden. Nu har Søren Andersen i stedet rettet blikket mod en anden tidligere Næstved-spiller, og her er det lykkes Slagelses sportschef at lave en kontrakt med Mathias Andersen for de kommende 18 måneder.

23-årige Mathias Andersen nåede flere gange at give prøver på sine store evner med en fodbold for sine fødder, men skader ødelagde det, der ellers lignede et oplagt match mellem Næstveds 1. divisionshold og Mathias Andersens uforløste talent.

Nu er han imidlertid klar til at prøve kræfter med en ny klub, og her var Slagelse et oplagt valg for den offensive spiller, der ikke manglede tilbud fra 2. divisionsklubber.

- Jeg valgte Slagelse, fordi jeg har rigtig gode muligheder for at få spilletid her, hvis jeg ellers holder mig fri af de skader, der drillede mig i Næstved. Det er afgørende for min udvikling, at jeg kan komme ud at spille nogle kampe, og Slagelse har virkelig vist mig, at de vil have mig, så det var ikke en svær beslutning, siger Mathias Andersen.

Sportschef Søren Andersen er lykkelig over, at det lykkes SBI at gøre Mathias Andersen til klubbens anden kontraktspiller.

- Det er en ufattelig spændende spiller, vi får tilført truppen. Der skal ikke lægges unødigt pres på Mathias, men han kommer dog fra en hylde og et niveau, hvor vi godt kan tillade os at have forventninger til ham, siger Søren Andersen.

- Vi håber meget på, at vi her i Slagelse kan være med til at forløse det store potentiale, som Mathias har givet prøver på, når han har været skadesfri. Jeg glæder mig til, at han kan vise sig frem for vores hjemmepublikum, siger Søren Andersen.

Mathias Andersen kommer fra Strøby, og han har tidligere repræsenteret Brøndby, HIK og Næstved.