Slagelse spillede 1-1mod Avarta i en kamp, der ikke levede op til det gode vejr, den blev afviklet i.

Slagelse fik et point ud af ingenting

Sport SJ - 19. maj 2019 kl. 16:51 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var lidt sommerbold over Slagelses præstation, da man hjemme tog imod Avarta. Det indtryk blev forstærket af et tiltagende solskinsvejr, der dannede ramme om kampen.

Avarta kom foran ved Christian Offenberg, da den tidligere landsholdsspiller headede bolden i kassen efter 35 minutters spil. Forud var gået en forestilling, der var ganske underholdende. Der havde været pæne chancer i begge ender af banen i kampens indledning, men i takt med, at stadionuret nærmede sig en pause, overtog Avarta i højere grad initiativet i kampen, der blev spillet i det, man kan betegne som et moderat tempo for en sommerkamp.

Avarta har i modsætning til Slagelse stadig alt at spille for, da københaverne i den grad er involveret i bundstriden. Det virkede imidlertid som om, at Avarta-spillerne havde forstået situationens alvor. I første halvleg var det gæsterne, der virkede mest tændte. Det billede ændrede sig ikke markant efter pausen, hvor et par udskiftninger fra Slagelse-træner Ulrik Ballings side ikke ændrede på vestsjællændernes udtryk, der gav et indtryk af et hold, der manglede overskud til at lykkes offensivt.

Lidt ud af ingenting fik Rasmus Søe Andersen udlignet med et kvarter igen, da et indlæg blev rettet af og i mål.

Efterfølgende var der en enkelt stor chance til Slagelse for at snuppe alle tre point, men det blev ved lige ved og næsten for Slagelse der er set bedre. Måske kan den lidt ujævne præstation forklares med, at flere af de normale reserver havde fået chancen fra start, men det er ikke for meget at sige, at de ikke greb den mulighed.