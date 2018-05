Frederik Christensen fik med to mål i anden halvleg vendt et truende nederlag til et uafgjort resultat. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Slagelse er snublende tæt på oprykning

Sport SJ - 20. maj 2018

Flere hundrede Slagelse-fans havde valgt at bruge søndagen på at køre til Holbæk for at støtte vestsjællænderne i jagten på at sikre oprykningen til 2. division endegyldigt.

Med en sejr ville Slagelse være klar til at skrive 2. divisionsklub på visitkortet, mens Holbæk omvendt havde en klar ambition at stikke en kæp i Slagelses oprykningshjul. Det skulle ikke være i Holbæk, at rivalerne fra Slagelse kunne fejre en oprykning.

Selve oprykningsspørgsmålet er for så vidt stadig uafklaret, men via to sene scoringer fik Slagelse sikret 2-2 og dermed så godt som en sikker oprykning.

Mads Bobjerg bragte ellers hjemmeholdet på vinderkurs med en scoring på hver side af pausen, men Slagelse fik sat en af sine efterhånden mange pointgivende slutspurter ind.

På to mål af Frederik Christensen fik Slagelse udlignet til 2-2. Slagelse er dermed fortsat 12 point foran Holbæk men nu kun med fire runder tilbage og en målscore, der er 20 mål bedre end Holbæk, der er det eneste hold, der kan indhente Slagelse.

Det uafgjorte resultat betyder, at Slagelse endegyldigt kan sikre oprykningen i næste runde hjemme mod FA 2000.