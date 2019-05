Se billedserie Slagelse spillede 2-2 ude mod Dalum. Foto: Simon Ydesen

Slagelse dummede sig på dødbolde

Sport - 22. maj 2019 kl. 21:31 Af Simon Ydesen

Slagelse spillede lidt som nat og dag, da man spillede 2-2 ude mod Dalum i en kamp, som man skulle have vundet.

Slagelse har ikke så meget at spille for i resten af foråret, så den altoverskyggende mission er at vinde nogle fodboldkampe via godt spil, hvor man forsøger at bygge på spillet med bolden. Den del lykkedes meget godt i første halvleg.

I blændende fynsk solskin leverede Slagelse noget af det bedste fodbold, som man har set fra Ulrik Ballings tropper i en første halvleg mod Dalum, som i den grad var envejstrafik i den første halve time.

Kombinationerne flød med Jakob Skovgaard som et kreativt omdrejningspunkt. Skovgaard var tilbage i startopstillingen, og han takkede for den tillid ved at levere en mere end godkendt første halvleg.

Slagelses spil havde lidt slagside, da stort set alle angreb før eller siden havnede hos Mark Moesgaard, der havde en god dag.

Dalum virkede i kampens første 30 minutter som blind passager på banen, men stille og roligt fik fynboerne kæmpet sig ind i kampen. Da Dalum langsomt fik fundet fodfæste var Slagelse imidlertid allerede kommet foran med 1-0 på et flot mål fra Patrick Andersen, der var flyttet frem i angrebet.

I det hele taget varde nye folk i startopstillingen bedre kørende end i den forrige kamp mod Avarta, hvor de unge kræfter, der fik chancen ikke greb den. Unge Daniel Shacham havde igen fået chancen, men han greb den ikke for alvor. Der er stadig et stykke vej for den unge kantspiller, der dog skal have den ros, at han mod Dalum arbejdede ihærdigt for sagen.

Bedre gik det som sagt for Patrick Andersen og Jakob Skovgaard, der fik vist sig fint frem for træner Ulrik Balling.

De var begge iøjnefaldende i første halvleg. Men i lighed med resten af Slagelse-holdet gik pusten af ballonen, da man kom ud til anden halvleg, hvor den nu aftagende sol gjorde det til en kold fornøjelse.

Man kunne fristes til at tro, at Slagelse kørte på solenergi, for der var ikke meget tilbage i tanken, da solen først forsvandt.

I stedet blev de gode fornemmelser fra første halvleg forvandlet til en omgang indianerfodbold, hvor ingen af holdene for alvor havde kontrol med kampens gang.

I to omgange fik Dalum udlignet, så den underholdende kamp endte 2-2. Efterfølgende var Slagelse-træner Ulrik Balling træt af, at man ikke kunne holde fast i de gode takter fra kampens første tredjedel.

- Vi havde chancerne til at bringe os foran med mere end 1-0 i første halvleg, så jeg havde gerne set, at vi havde lukket kampen allerede inden pausen. Vi skulle have scoret til både 2-0 og 3-0. Det var vel en af vores bedste halvlege i denne sæson. Det så fornuftigt ud, men det blev mere løst i anden halvleg. Jeg er ikke tilfreds med, at vi lukkede to mål ind efter dødbolde, siger Ulrik Balling.