Skuffet Baes kigger indad

Sport SJ - 07. juni 2018 kl. 21:56 Af Simon Ydesen

Da Næstved for nogle dage siden offentliggjorde, at man sagde farvel til fire spillere efter denne sæson, var Andreas Baes med afstand det navn, der vakte mest opsigt. Midtbanespilleren, der for tre år siden blev hentet til klubben som en profileret forstærkning, havde heller ikke selv set afskeden komme i første omgang.

- Jeg blev da meget overrasket og lettere chokeret over den udmelding, men efterfølgende har jeg tænkt det hele igennem, og jeg kan godt selv se, at jeg ikke har været på toppen i denne sæson. Jeg har dog været i klubben i tre år, så det kom alligevel som en overraskelse, siger Andreas Baes.

Den centrale midtbanespiller har langt fra været fast mand på Næstved-holdet i foråret, men han har bidraget med nogle vigtige indsatser. Ikke mindst i udekampen mod Middelfart, der blev forårets vigtigste sejr for de grønne. Her kom Baes på banen efter en halv time, og sammen med Tarik Mourhrib var han den vitaminindsprøjtning, der fik de grønne tilbage på sporet.

Andreas Baes forsøger at bruge den overraskende afsked med Næstved til noget positivt.

- Jeg må også bare kigge indad og erkende, at jeg ikke har ramt mit top-niveau i denne sæson. Jeg har måske sat mig lidt mellem to stole ved at skulle bruge tid på mit studie og så fodbold samtidig. Det har betydet, at jeg har misset nogle træninger og andre gange har jeg misset nogle forelæsninger, så det har ikke været optimalt. Det sidste år har bare ikke været 100 procent for mit vedkommende, og det må jeg finde tilbage til, siger Andreas Baes.

Derfor hedder ambitionsniveauet også stadig 1. division - alternativt 2. division - for Andreas Baes.

- Jeg skal ud at finde mig en divisionsklub. Der er ingen tvivl om, at jeg gerne vil spille 1. division, men hvis ikke det bliver muligt, så vil jeg bestemt også være glad for at spille i en 2. divisionsklub, der har en ambition om at spille med i toppen, siger Andreas Baes.

Han håber på at finde en klub tættere på bopælen i det indre København, og hvis det sker, så tror midtbanespilleren også på, at energien og tiden bliver til at komme tilbage på det niveau, som blev lagt for dagen i de to første sæsoner hos de grønne, hvor Andreas Baes var en ledende skikkelse.

- Det er helt klart mit mål at komme tilbage i topform. Jeg har en klar ambition om, at jeg stadig vil noget med min fodbold, og den ambition kan jeg bedst opfylde, hvis jeg kan komme op og genfinde mit tidligere niveau, og det mener jeg bestemt er realistisk, hvis jeg får min hverdag til at spille, siger Andreas Baes, der på trods af afskeden med Næstved ønsker klubber alt det bedste i fremtiden.

- Jeg håber virkelig, at klubben kan få stabiliseret sig i 1. division. Der er ingen tvivl om, jeg kommer til at savne en masse mennesker i klubben, så jeg kan ikke andet end at håbe det bedste for dem i fremtiden, siger Andreas Baes.