Skaljic i nye klæder

Den 24-årige bomstærke bagspiller har et ønske om hele tiden at blive bedre med sit håndboldspil, og da han fik tilbuddet om at komme til Dianalund/Tersløse, der gik helt suverænt gennem kvalifikationsrækken, valgte han at forlade Næstved/Herlufsholm og tage til den vestsjællandske klub.

- Der har været mange faktorer i spil. Men nu har jeg været i Næstved i fem år og spillet hele min seniortid dér. Jeg har været rigtig glad for at være der, men jeg følte, at det måske skulle være nu, hvis jeg skulle prøve noget nyt. Når så Lars (Nedergaard, træner for Dianalund/Tersløse, red.) har sagt, at han gerne ville have mig, var det svært at sige nej, forklarer Amer Skaljic.