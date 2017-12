Scott Evans og Kim Astrup kom planmæssigt fra start, da de vandt 1. sæt i herredoublen, men favoritterne kunne ikke holde fast og tabte i tre sæt til Frederik Søgaard og odenseanernes »Slagelse-spiller« Emil Hybel. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Skælskør havde en forfejlet fynsk fredag

Sport SJ - 01. december 2017 Af Claus Rasmussen

Der var ikke spillet ret meget mere end en times badminton i OBK's intime hal i Odense fredag aften, før Team Skælskørs håb om at få tre point med hjem, var lige så sønderskudt som indholdet af kasserne med brugte bolde.

Da spanske Clara Azurmendi tabte 21-12, 21-14 til den fynske finne Airi Mikkela blev det nemlig 3-0 til værterne, og så skulle vestsjællænderne vinde resten for at sikre sig ét eller i bedste fald to point.

Forinden havde Line Kjærsfeldt og hollandske Selina Piek tabt forbavsende stort med 21-14, 21-12 til Camilla Martens og svenske Amanda Högström, og Scott Evans og Kim Astrup blev besejret i tre sæt af Frederik Søgaard og den 19-årige Slagelse-dreng Emil Hybel Kristensen.

- Det er for vildt. Alt lykkedes, vi holdt os til planen og det hele kørte bare. Vi stod godt i defensiven, havde en god offensiv og god kommunikation. Det var virkelig fedt, siger en stolt Emil Hybel, der altså viste sig som en fin erstatning for verdensstjernen Mathias Boe, der ligesom Skælskørs OL-guldvinder Carolina Marin pådrog sig en skade under Hong Kong Open.

Patrick Bjerregaard gjorde arbejdet færdigt for odenseanerne med en sejr i to sæt over finske Kalle Koljonen i 2. herresingle, og så var det tæt på ligegyldigt at Søren Gravholt og den russiske debutant Nina Vislova reducerede til 4-1.

I aftenens sidste kamp gjorde Steffen Rasmussen det til 5-1 med en sejr i tre sæt over hollandske Mark Caljouw, så Team Skælskørs sportschef Steen Schleicher Pedersen havde da ikke meget at glæde sig over efter matchens sidste bold var spillet.

- Vi spillede en forfærdelig holdkamp, og Odense spillede fantastisk. De kæmpede og ville det mere end os. Og det falder tilbage på mig. Det eneste job jeg har, er at sætte spillerne op, så det må jeg gøre bedre næste gang, siger Steen Schleicher Pedersen.