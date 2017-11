Sjældent underskud i Næstved Boldklub

To spillere, der har haft vidt forskellig betydning for Næstveds bedste fodboldhold det seneste års tid. Til venstre Daniel Norouzi, der netop har forlænget sin kontrakt med sydsjællænderne efter et stærkt år af den lille midtbanespiller, og til højre angriber Hakeem Araba, der blev et dyrt bekendtskab med sin høje løn. Her er de sammen på træningslejren i Tyrkiet i januar, hvor de mødte hinanden for første gang. Foto: Simon Ydesen