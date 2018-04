Se billeder og video fra Team FOGs triumf

Dermed var jagten for alvor indledt, men hver gang bjørnene forsøgte at annullere Team FOG Næstveds føring kom der et stærkt sydsjællandsk modsvar. Ingen af holdene var for alvor skarpt skydende efter pausen, så det blev mest af alt på fight, at kampen blev afgjort. Her viste Team FOG Næstved, at holdet er godt kørende for tiden. Der var nemlig ingen slinger i valsen, da kampen skulle afgøres. Kazembe Abif var som altid stærkt spillende, og sammen med Troy Franklin leverede han flere scoringer på vitale tidspunkter.