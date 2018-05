Se billeder fra Slagelses oprykningsfest

Slagelse B&I oplevede søndag en historisk god dag. På én og samme dag lykkedes det nemlig klubbens to bedste seniorhold at sikre oprykning til henholdsvis 2. division og sjællandsserien. Sjællandsserieholdet lagde for med at lammetæve Holmegaard 9-3 uden på nogen måde at spille en pragtkamp. Det affødte en lufttur til Rasmus Ølegaard, der tog imod den, inden han hastede videre til næste opgave, som var danmarksserieholdets hjemmekamp mod FA 2000. Den kamp blev vundet 2-1, og så var det Ulrik Ballings tur til at komme op at lege fugl for en stund. Sjællandskes dygtige fotograf Peter Andersen var på pletten, og det er der kommet en stribe billeder ud af, som meget godt beskriver den euforiske stemning i Slagelse, da oprykning nummer to på få timer var i hus.