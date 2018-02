Se billedserie Her scorer Finnur Justinussen til 1-0. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Se billeder fra Næstveds træningskamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billeder fra Næstveds træningskamp

Sport SJ - 27. februar 2018 kl. 19:41 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter 90 minutters intensiv fight og momentvis flot fodbold kunne Næstved-træner Michael Hemmingsen konstatere, at man havde fået en rigtig god testkamp i benene efter 1-1 mod ukrainske FC Volyn.

Kvaliteten på en modstander til en træningskamp kan variere vanvittigt meget, når man er på træningslejr i Tyrkiet, men tirsdagens modstander FC Volyn fra Ukraine var bestemt en af de bedste modstandere, som Næstved har været matchet op med på en træningslejr i flere år.

FC Voly Lutsk er nedrykker fra den bedste ukrainske række, og ligger lige nu i den tunge ende af den næstbedste ukrainske række, men det var bestemt en kompetent modstander, som Næstved var blevet sat op mod.

I første halvleg var det fysisk stærke ukrainske hold klart mest på bolden. Det blev til enkelte store chander, men halvlegens største tilbud gik til Souheib Dhaflaoui, der måtte se sin afslutning blive besværet af en ujævn bane, som fik bolden til at tage et uventet rejehop i afslutningsøjeblikket. Derfor endte det med at forsøget gik forbi mål. Havde det været på en kunstgræsbane var den chance alt andet lige en, som man burde score på.

Og apropos banens beskaffenhed, så var det en sund lektie, som de grønblusede fik med videre. Det var nemlig en bane, som i kvalitet minder en del, om de baner man rammer hjemme i Danmark, når turneringen går i gang om et par uger. Ujævn og til dels utilregnelig.

Mens det ukrainske mandskab havde været i boldbesiddelse langt det meste af første halvleg, ændrede billedet sig radikalt i anden halvleg. Her var det nemlig Michael Hemmingsens tropper, der dikterede spillet, hvilket de gjorde godt.

Et par taktiske ændringer og et par udskiftninger var med til at ændre kampbilledet til Næstveds fordel, og det var derfor også helt naturligt, at de grønne kom i front ved Finnur Justinussen. Den færøske angriber nettede dermed for tredje gang i fire kampe.

Justinussen udnyttede en kæmpe brøler fra en ukrainsk målmand, der valgte at bokse til en holdkammerat og ikke bolden, da Souheib Dhaflaoui lagde en frisparksbold ind i feltet. Det efterlod tre Næstved-spillere i et kapløb om at score, og her stod Finnur Justinussen bedst placeret.

Den føring kunne snildt have været udbygget. Kristoffer Munksgaard havde nemlig en god gammeldags friløber, som han ikke fik omsat til scoring.

I Næstveds målende var der ikke så meget at lave til Jacob Pryts, men den unge keeper viste skarphed, når der var brug for hans indgriben. Blandt andet havde han et par gode indgreb i feltet, han virkede generelt sikker, og så præsterede han en fremragende redning på et godt langskud.

Pryts kunne dog ikke gøre noget, da FC Volyn fik udlignet fire minutter før tid på en kontra, som ikke burde være nået så langt. Bolden blev klasket op i krogen uden chance for Næstved-keeperen.

For træner Michael Hemmingsen var det en parentes, at man ikke vandt. Han kunne i stedet finde stor tilfredshed i mange aspekter af den præstation, som han havde været vidne til.

- Det var vores første kamp på græs, og det klarede gutterne godt. I forhold til banen var det en god og relevant test, fordi banen minder meget om det, vi kommer til at spille på i de første turneringskampe, siger Michael Hemmingsen.

- Naturligvis er jeg ærgerlig over, at vi ikke vinder kampen, for vi havde styr på den helt frem til deres scoring, men overordnet så det godt ud. Vi lavede lidt justeringer i pausen for at kunne blive mere boldbesiddende og sætte spillet bedre, og det lykkedes vi flot med i anden halvleg, siger Michael Hemmingsen.

Han hæfter sig ved, at det var en rigtig god modstander, man var matchet op med til tirsdagens kamp.

- Det var et meget fysisk hold, der i den grad kunne presse os på den kant, men spillerne viste, at de kunne stå fast og er i god form. Jeg fik også bekræftet, at vi flytter os i den rigtige retning, for vi bliver tydeligere og tydeligere i de ting, vi gerne vil, siger Michael Hemmingsen.