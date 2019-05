Se billedserie Næstved besejrede FC Roskilde 4-1.

Send til din ven. X Artiklen: Se billeder fra Næstveds sejr over Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billeder fra Næstveds sejr over Roskilde

Sport SJ - 08. maj 2019 kl. 22:37 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved-anfører Kristoffer Munksgaard havde en rigtig god aften, da Næstved besejrede FC Roskilde med 4-1. Han var involveret i de fleste Næstved-scoringer, og han kronede en flot kamp med en mindst ligeså flot scoring til 2-0.

- Jeg havde egentlig set den inde, da jeg ramte bolden, så det var skønt at konstatere, at den også gik i mål, siger Næstveds anfører, der blankt erkender, at det lunede at få en sejr efter to nederlag og to uafgjorte i de seneste fire kampe.

- Det var dejligt at få en sejr igen. Det trængte vi til, konstaterer Kristoffer Munksgaard.

Op til Næstveds 1-0-scoring var FC Roskilde meget på bolden, men det havde Næstved-spillerne det okay med.

- Vi har haft det meget godt med at stå i den defensive organisation, så vi havde det egenltig fint nok med at Roskilde var mest på bolden. Da vi først kom foran, så fik vi også tilspillet os et overtag, siger Kristoffer Munksgaard.

Med sejren er Næstved atter tilbage på sporet i forhold til i første omgang at sikre sig en playoff-plads. Det er dog ikke noget, som Kristoffer Munksgaard vil fokusere for meget på, selvom det vil være en stor ting for Næstved.

- Vi bliver nødt til at tage én kamp ad gangen. Det lyder kedeligt, men der er ikke så meget andet at gøre. Der skal ikke herske tvivl om, at vi alle synes, at det kunne være sjovt, hvis vi kan slutte i top tre. Jeg har efterhånden været her i klubben i en del år, og det vil være stort hvis vi kan sikre en top tre-plads.