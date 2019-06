Se billedserie Luis Fernandes (med bolden) viste gode takter til den første træning i Næstved, hvor hele 10 nye spillere var med.

Se billeder fra Næstveds første træning

Sport SJ - 17. juni 2019 kl. 20:42 Af Simon Ydesen

Det var en anderledes oplevelse at stå på sidelinjen og iagttage Næstveds første træning i den nye sæson. Der var nemlig så mange nye ansigter, at de stakkels holdledere var kommet på overarbejde i forsøget på at skaffe træningstøj nok til alle mand.

Normalt er første træningsdag efter endt sommerferie lig med gensynsglæde og lidt hyggebold at komme i gang på. Det var der ikke meget af, da Næstved-truppen mandag mødte ind til første træning.

Det er imidlertid ikke lykkes Næstved at skrive under med en ny cheftræner, men det skulle være lige på trapperne. I fraværet af en cheftræner var det i stedet klubbens nye assistenttræner Richard Walter, der stod i spidsen for træningen. Han har stået i spidsen for flere hold, der har vundet collegemesterskaber i USA, og så har han været tilknyttet den brasilianske storklub Palmeiras. Ud over en stor viden om spillet, så er han også i stand til at snakke portugisisk, så han bliver et oplagt bindeled i en trup, der ser ud til at få godt med sambarytmer. Der var 10 nye spillere til træningen. Ni af dem er udlændinge, mens Christian Enemark er kommet til fra Brøndby. Der var blandt andet fire brasilianske spillere, der gjorde god reklame for sig selv. Særligt to midtbanespillere Luis Fernandes og Edson viste lovende takter, og så var der i øvrigt en helt anderledes tone.

Richard Walter er tydeligvis en no bullshit-type, og det fik spillerne straks at mærke. Der blev varmet op, og så stod den ellers på spil til to mål, hvor det var de gamle Næstved-spillere mod de nye. Den kamp sluttede 3-3, og her fik man set, at flere af de nye folk bestemt kan gøre sig på 1. divisionsniveau, og nogle sikkert også mere. Man fik også set, at det næppe er alle 10 nye ansigter, der er i klubben til sæsonstart.

Der var i det hele taget mange sambarytmer, men det mest spektakulære indslag stod nytilkomne Christian Enemark for, da han bankede bolden i mål efter at have ført den frem over 50 meter.

Her kan du se en række billeder af de nye Næstved-spillere fra mandagens træning, der var sæsonens første af slagsen.