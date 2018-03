Se billeder fra DM i vægtløftning

Se billedserie Der var spænding for alle pengene, da AK Atlas afviklede DM i vægtløftning på hjemmebane i Slagelse. Foto: Simon Ydesen

Sport - 11. marts 2018 Af Simon Ydesen

Der var ikke nogen former for gæstfrihed over AK Atlas' løftere. De hjemtog nemlig DM-medaljer på stribe, da klubben i weekenden var vært for DM i vægtløftning. Blandt de mere overraskende guldmedaljer var Mathias Lindhards guld i træk i 94 kiloklassen.

- Det var ikke forventet, at jeg ville tage guld, men jeg havde da håbet på det, siger Mathias Lindhardt.

- Vi vidste, at jeg i 105 kilo ville ende med tre bronzemedaljer, mens jeg kunne få en guld eller en sølv, hvis det gik som det skulle, og det gjorde det heldigvis, så det lige som det skulle, siger Mathias Lindhardt.

Beslutningen om at gå en vægtklasse ned har i sagens natur betydet, at Mathias Lindhardt har vinket farvel til noget styrke, og det kostede i den sidste ende muligheden for at kæmpe med om DM-guldet i to-kampen.

- Min idealvægt er 105 kilo, så lige nu er jeg 11 kilo for let. Man kunne også se, at jeg ikke rigtig kan bevare min styrke, for i stødet kunne jeg ikke følge med de andre. De er lavere end mig og har mere masse end mig, forklarer Mathias Lindhardt, der ikke har været udsat for en typisk slankekur, selvom det enorme vægttab ikke er kommet over natten.

- Det er sket over længere tid, men her de sidste dage har det kun været tre kilo, jeg skulle smide. Jeg ændrede min kost lidt. Jeg spiste ikke ret mange kulhydrater, og jeg spiste ikke salt, fordi det binder rigtig meget vand, og fra lørdag aften drak jeg ikke vand, så nu skal jeg ud at spise, konstaterer Mathias Lindhardt, der skylder sin træner Frank Petersen stor tak for hjælpen i forbindelse med guldmedaljen.

- Frank styrer alt det taktiske, og så gør jeg bare, som han siger, forklarer Mathias Lindhardt.

Også klubbens kvinder leverede en yderst imponerende mængde DM-medaljer.

Normalt er gulddamer, noget der serveres på en bodega, men i AK Atlas kan de også servere gulddamer, ja de kan nærmest fodre svin med dem. Klubbens kvinder er nemlig ganske suveræne, og det viste de igen ved DM på hjemmebane.

VM og EM-løfteren Katrine Bruhn vaklede lidt mellem om, hun skulle stille op i 53 eller 58 kiloklassen, men da kiloene ikke blev et problem stillede hun op i sin foretrukne vægtklasse - 53 kilo.

Det gik som forventet, og med 162 kilo samlet var guldmedaljen i såvel træk, stød og to-kamp aldrig i fare for en af landets dygtigste løftere pund for pund.

- Jeg plejer at have let ved at komme ned i vægt, men denne gang har der bare været en del andre ting, der har fyldt, så hvis jeg ville få svært ved at klare vægten, så var aftalen med Frank Petersen (Atlas-træner), at det ikke var altafgørende, hvilken klasse jeg stillede op i, siger Katrine Bruhn.

Hun var langt fra eneste AK Atlas-kvinde, der tog for sig ved medaljebordet.

Amanda Poulsen (-63 kilo), Mathilde Aagaard (-90 kilo) og Louise Vennekilde (90+ kilo) gjorde alle Katrine Bruhn kunsten efter og sikrede sig tre guldmedaljer hver. Nanna Vigild (-75 kilo) formåede at hente tre sølvmedaljer, så der var en sand medaljeregn over AK Atlas-kvinderne.