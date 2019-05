Se billeder: SBI-helt med nye mål

Se billedserie Christoffer Thrane lavede hattrick, da Slagelse besejrede Marienlyst 4-0. Foto: Peter Andersen

05. maj 2019
Af Simon Ydesen

Christoffer Thrane var brandvarm fra straffesparkspletten, da han søndag føjede to straffesparksscoringer til sin målhøst i denne sæson. Han endte med at fuldbyrde sit hattrick, da han scorede til 3-0 i åbent spil.

Med de tre mål er Slagelse-angriberen oppe på 14 scoringer for sæsonen, hvilket gør ham til en seriøs bejler til rækkens topscorertitel. Dem oprindelige målsætning lød på 15 scoringer for sæsonen, men det antal skal måske revideres med otte kampe tilbage i sæsonen.

- Det vigtigste er, at vi vinder og spiller godt som hold, men det er da fedt at få scoret nogle mål, og det var mit første ægte hattrick for Slagelse, så det var også en sjov oplevelse. Nu må vi se, om jeg skal til at jagte Rune Nautrup i toppen på topscorerlisten, og det kunne da også være meget sjovt at score 20 mål på en sæson, siger Christoffer Thrane.

Han glædede sig meget over sejren, men mindst ligeså meget over spillets kvalitet.

- I størstedelen af kampen kørte spillet meget godt. Marienlyst skulle virkelig løbe efter bolden. Vi spillede med god kvalitet i pasningerne, og så var der virkelig løbevillighed blandt spillerne, så vi hele tiden fik bevæget os rundt på banen. Det gjorde det også meget nemmere for boldholderen. Vi får så også mere plads mod de her hold, men det udnytter vi meget godt, siger Slagelses målkonge, der er glad for muligheden for at sparke straffespark.

Det er relativt nyt, at Christoffer Thrane skal sparke straffespark. Den tjans overtog han fra Jakob Skovgaard, da denne mistede sin faste plads i startopstillingen.

- Det er jo en fin måde for en angriber at score nogle »nemme« mål på, så jeg er meget glad for den mulighed, siger Christoffer Thrane, der var sikkerheden selv på begge forsøg fra 11-meterpletten.

- På det første straffespark var det meningen, at jeg ville sparke i venstre side, men jeg så ud af øjenkrogen, at keeperen gik til den side, så jeg sparkede modsat i stedet. Det var også derfor, at bolden ikke så yderligt, som den gjorde på det andet forsøg, hvor det var meningen, at jeg ville sparke der, siger Christoffer Thrane, der var imponeret over unge Mikkel Petersens indhop i anden halvleg, hvor det både blev til oplæg og mål fra teenage-debutanten.

- Jeg er imponeret over, at Mikkel bare kommer så uimponeret ind og giver den gas. Mit tredje mål er jo mest hans mål, for det er ham, der skaber det ved at sætte en mand og så servere bolden for mig. Det er super fedt, at vi har nogle der kan komme op fra egne rækker, siger Christoffer Thrane.