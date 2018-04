Se billeder: Overtidsscoring sikrede Slagelse-sejr

For tredje gang i denne sæson formåede Slagelse at besejre LSF i danmarksserien, og dermed peger pilen fortsat i retning af 2. division for vestsjællænderne. Denne gang kom sejren til at lyde på 2-1

Chancekvoten blev dog opbrugt efter pausen, da kampen åbnede sig op. Det resulterede i chancer i begge ender af banen. Dog flest til hjemmeholdet, der oven i købet fik den fordel, at man kom en mand i overtal, da LSFs Kasper Gram-Jensen ragede to gule kort til sig i løbet af to minutter. Det betød, at LSF måtte spille de sidste 35 minutter med en mand mindre på banen. Lidt paradoksalt virkede det dog som om, gæsterne trods undertallet fik bedre styr på spillet. Slagelse-lejren må dog ærgre sig over resultatet, for man havde bestemt chancerne til at lukke kampen med en scoring til 2-0. Slagelse har været kendetegnet ved stor skarphed i begge felter i denne sæson, men den skarphed manglede i begge ender mod LSF. Da gæsterne fik chancen, slog man til. På en foræring fra SBI-keeper Sebastian Sørensen udlignede Mathias Gransee til 11 med et kvarter igen. Men Slagelse er ikke tophold for ingenting.