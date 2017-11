Per Sabroe er fortid på Korsør Slagelses trænerbænk, efter han selv har ønsket at stoppe i klubben. Ny mand i rollen som cheftræner er Lars Stuhr, der for få uger siden tiltrådte som assistent. Foto: Kenn Thomsen

Sabroe har selv sagt stop i Korsør

Sport SJ - 19. november 2017 Af Simon Ydesen

Korsør Slagelse har i flere sæsoner haft glæde af Per Sabroe som styrmand fra udskiftningsbænken, men fredag valgte han at trække sig som træner.

- Per følte ikke helt, at han havde fuld opbakning i spillertruppen, og det tog han så konsekvensen af. Han synes selv, at det er på tide, at andre kræfter tager over, og det er naturligvis en beslutning, som vi respekterer i bestyrelsen, fordi vi har været rigtig glade for Per, siger bestyrelsesmedlem Michael Christoffersen.

- Da Per valgte at sige op, havde vi jo vundet tre ud af seks kampe, så vi følte egentlig, at vi var meget godt. Der var slet ikke snak om problemer, men når Per selv kommer og ønsker at stoppe, fordi han mener det er på tide, så må vi bare acceptere det, siger Michael Christoffersen.

Lars Stuhr blev for få uger siden præsenteret som ny assistent for Per Sabroe. Nu er han cheftræner. Det er han som udgangspunkt i resten af denne sæson. Han kunne se sit hold vinde 27-25 over Stadion, der ellers er at finde på rækkens tredjeplads.

- Vi haltede lidt efter i begyndelsen, men ellers synes jeg, vi havde meget godt styr på det. Der blev arbejdet godt i forsvaret, og det skabte grobund for flere gode redninger fra Mikael Jensen, siger Lars Stuhr, der særligt var imponeret over Emil Sardals indsats.

- Han tog i den grad over, da han scorede fem mål i træk i anden halvleg. Han var afgørende i den fase, da vi trak fra, siger Lars Stuhr.