Andreas Marcher stiller fodboldstøvlerne på hylden til sommer, så han vil meget gerne slutte af med endnu en oprykning med Slagelse B&I. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

SBI-profil stopper til sommer

Sport SJ - 09. februar 2018 kl. 22:00 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Slagelse vil man på sigt gerne tilbage til divisionsstatus og 2. division. Måske sker det allerede til sommer, men comebacket i divisionsrækkerne bliver uden en af de SBI-spillere, der med garanti har kvalitet til at begå sig en række højere oppe.

Andreas Marcher holder fortsat niveau til at spille divisionsfodbold. De 35 år er ingen hæmsko, men Andreas Marcher har gjort op med sig selv, at den kommende halvsæson bliver den sidste på Slagelses førstehold for hans vedkommende. Med tre børn, hustru og et tidskrævende job har døgnet dårligt nok timer til at presse fodbold ind i skemaet.

- Lige meget hvad, så stopper jeg til sommer, men personligt håber jeg i den grad, at jeg kan slutte med en oprykning, så kan jeg for alvor stoppe med en fornemmelse af, at jeg har gjort mit arbejde, siger Andreas Marcher.

Den rutinerede forsvarsspiller har den for en forsvarsspiller så fantastiske egenskab, at man først og fremmest ser hans værdi, når han ikke er med. Modstanderne har det markant sværere, når Marcher er på banen, og det har træner Ulrik Balling opdaget, så han har givet sin forsvarsstyrmand mulighed for at træne på lidt anderledes vilkår end resten af Slagelse-truppen.

- Jeg blev bevilliget to ugers fodboldfri, fordi jeg var ved at drukne i arbejde. Jeg har så været med igen i denne uge. Det er nødvendigt, at det er sådan skruet sammen, for ellers kan jeg ikke få det til at hænge sammen, men Balling har heldigvis forståelse for det, siger Andreas Marcher, der har selvdisciplin nok til ikke at tage lettere på tingene, når træningsmængden er lidt reduceret.

- Det kan godt være, at jeg lige nu ikke er ligeså fysisk langt fremme, som mange af de andre, men jeg skal nok komme på omgangshøjde, forsikrer Andreas Marcher.

Det er ikke kun Andreas Marcher, der har været fraværende. Det samme har været tilfældet for en sygdomsramt Ulrik Balling, der nok heller ikke er at finde på sidelinjen til lørdagens kamp mod Avarta. Der er kampstart klokken 12 på SBIs anlæg.