SBI-duo skifter til Frem

Sport SJ - 27. juni 2019 kl. 14:27 Af Simon Ydesen

Helt som ventet må Slagelse B&I vinke farvel til Frederik Christensen og Jacob Pind, der begge skifter til Frem. Frederik Christensen var på mange måder en nøglekomponent i den raketopstigning gennem serierækkerne, som Slagelse B&I har haft i de seneste år, men nu er han fortid i barndomsklubben, som han nærmest er født ind i med en far, Michael Christensen, der er klubkampsrekordholder.

I næste sæson tørner han ud for Frem, og dermed bliver han konkurrent til Slagelse.

- Det passer bare bedre i forhold til at få min hverdag til at hænge sammen, så derfor var det tid til at prøve noget nyt, hvor jeg ikke havde så langt til træning, forklarer Frederik Christensen.

Transporttiden fra bopælen i det centrale København til træning og kamp i Slagelse har også spillet ind, men til syvende og sidst var det ikke nogen nem beslutning.

- Jeg vil ikke påstå, at jeg er færdig med Slagelse, for det er en klub jeg holder vildt meget af. Vi har givet hinanden rigtig meget, så det er aldrig nemt at træffe sådan et valg, men når det nu skulle være, så var det nemt nok at vælge Frem, da jeg først havde besluttet mig, siger Frederik Christensen.

Jacob Pind tager samme tur som Frederik Christensen. Han vil også være at finde i Frems ikoniske trøje i den kommende sæson. For Jaocb Pinds vedkommende blev det til to sæsoner i Slagelse, hvor han gennem hele forløbet var en ledende skikkelse og en stor del af årsagen til Slagelse suveræne oprykning fra danmarksserien til 2. division i sæonen 2017/18.

- Det er bare fedt, at Pind også tager med herind, så vi ligesom er to om det, men ellers glæder jeg mig til at prøve mig selv af i et nyt miljø, hvor der er andre øjne, der ser på mig, og jeg skal ud og prøve mig selv af i nye omgivelser. Det tror jeg er meget sundt, siger Frederik Christensen, der har tegnet en kontrakt, der gælder for et år.