Thomas Rune har i mange år været både spiller og/eller træner i FK Sydsjælland, og kun med få afstikkere til andre klubber. Han havde egentlig tænkt sig at stoppe i denne vinterpause, men cheftrænerjobbet for Herlufsholms bedste kvinder i 1. division fristede alligevel for meget.Foto: John Ringstrøm

Rune bliver chefkvindetræner

Rune har senest været cheftræner for FK Sydsjællands mænd i serie 1, og da han forlod det job efter efterårssæsonen, var han egentlig indstillet på at lægge trænerjobbet på hylden.

- Jeg havde ellers pakket trænerkufferten væk - og måske endda for altid. Tid har været et væsentligt parameter. Men da jeg blev kontaktet, skulle jeg lige bruge et par dage på at tænke over det, og da jeg havde gjort det, kunne jeg godt mærke, at jeg havde lysten, siger Thomas Rune, der får sin mangeårige makker og firma-partner, Martin Rowland Sørensen, med sig som assistent.