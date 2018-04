Se billedserie Randers-spillerne havde grund til at juble, da sejren og bronzemedaljerne var i hus. Foto: Simon Ydesen

Randers snød Team FOG for plaster på såret

Sport - 30. april 2018 Af Simon Ydesen

Team FOG Næstved formåede ikke at rejse sig efter semifinalenederlaget mod Bakken. Bronzekampen blev nemlig tabt 99-100 hjemme mod Randers.

Det store spørgsmål var, om Team FOG-spillerne kunne ryste den store semifinaleskuffelse af sig, og svaret viste sig at være et rungende nej.

Med Philip Hertz, Kazembe Abif og Mathias Bak Christensen som et par undtagelser lignede Team FOG Næstved-mandskabet et hold, der var gået på sommerferie.

Randers derimod kom med alt, hvad man havde tilbage af kræfter, og det blev udslagsgivende. Team FOG Næstveds manglende energi i det defensive arbejde var nemlig så udtalt, at Randers fik lov til at spille bronzekampen på kronjyske præmisser, mens et slagent og til tider uinspireret Team FOG Næstved-mandskab forsømte at dække op. Havde der været tale om håndbold, kunne træner Milan Skobalj meget vel have haft gavn en stribe forsvars-angrebs-udskiftninger.

Den serbiske Team FOG-træner var på ingen måde tilfreds med indsatsen i sæsonens sidste kamp.

- Vi havde ellers snakket meget om vigtigheden af at dække op mod Randers, men det var i hvert fald ikke alle spillerne, der havde forstået det budskab. Så vil jeg sige, at Randers lykkedes med at spille meget mand mod mand-angreb, men det skulle vi altså være i stand til at løse bedre, end vi gjorde, siger Milan Skobalj.

Som det altid er tilfældet efter endt sæson i Team FOG Næstved har langt hovedparten af spillerne kontraktudløb. I år er det samme tilfældet for trænerteamet, så mandagens bronzenederlag mod Randers kan potentielt have været sidste gang, Milan Skobalj stod i spidsen for Team FOG Næstved.

- Jeg skal have en snak med klubben, og så må vi se, om vi kan blive enige. Jeg har fortalt, at jeg egentlig gerne vil blive, hvis Team FOG kan opfylde mine betingelser for en forlængelse. Vi har aftalt at snakke sammen efter den her kamp. Nu må vi se. Jeg har også et andet tilbud på hånden, siger Milan Skobalj.

Facit for Milan Skobalj er, at han på tor år har vundet en pokaltitel, men han har ikke formået at sikre Team FOG Næstved en medalje på trods af et top tre-budget i ligaen.

- Jeg vil trods alt sige, at vi har rykket os i den rigtige retning i denne sæson, og så kan man sige, at det altid er svært med en bronzekamp, som den her. Spillerne er mentalt et andet sted og på vej hjem for nogles vedkommende, siger Milan Skobalj.