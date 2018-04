Den tidligere Trelleborg-spiller Simon Willer indstillede sin professionelle karriere sidste år, men han har stadig spilleret til Ecco Touren og vil ikke afvise en gæsteoptræden på sin gamle hjemmebane til efteråret. Privatfoto

Professionel golf i Slagelse

Sport SJ - 12. april 2018 kl. 08:32 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er tilmeldt flere end 120 spillere til åbningsmatchen i Trelleborg Golfklub på søndag, men selv om det er en stor dag, er der stadig næsten fem måneder til sæsonens sportslige højdepunkt.

Fra 19.-21. september skal banen nemlig lægge 18 huller til en afdeling af den professionelle Ecco Tour, og deltagerlisten tæller allerede 42 spillere fra Danmark, Sverige, Norge og Island.

I alt er der plads til 132 spillere i turneringen, og der vil også være amatører iblandt.

- Vi får nogle wildcards til nogle af områdets spillere, siger Brian Amossen, der er træner i Trelleborg Golfklub.

Præcis hvor mange talenter, han får mulighed for at invitere med, er dog endnu ikke afgjort.

- Den første melding var, at vi slet ikke fik nogen wildcards, for det er en af de sidste turneringer på året, og derfor kommer der mange pro'er, som har brug for at sikre deres placering på ranglisten, siger Brian Amossen.

»Harboe Open - by Slagelse Kommune & Sparekassen Kronjylland« er den næstsidste afdeling inden Ecco Tourens sæsonfinale i Himmerland, og turneringen i har en samlet præmiesum på 40.000 euro.

De penge får de udvalgte lokale amatører dog ikke del i, men derfor kan de alligevel få noget ud af at spille med, mener Brian Amossen.

- Det giver inspiration, og så får man mulighed for at snuse til, hvad det er for noget at være professionel. Man kan godt have en fornemmelse af, at man er god, hvis man har 4 i handicap, og så kan det være sundt at se dem, der virkelig kan spille, siger han.

Som opvarmning til Ecco Touren spilles der pro/am både mandag 17. og tirsdag 18. september, og her får tre amatører mulighed for at spille på hold med en professionel.

- Det bliver to turneringer hver dag. Ecco Touren kommer med hele sit cirkus, og de har sponsorhold, der spiller med gennem hele sæsonen. Og så sælger vi også hold lokalt, men der er næsten udsolgt, siger Brian Amossen.

Hvis man ikke når at få et hold med i denne sæson, er der dog håb forude. Det er nemlig tanken, at Ecco Touren kommer igen.

- Vores anlæg er bygget til at huse den slags arrangementet - både banen, klubhuset og hotellet herude. Vi samarbejder med kommunen, Harboe og Sparekassen Kronjylland, og tanken er, at det er skal være et treårigt projekt. Og vi glæder os meget, siger Brian Amossen.