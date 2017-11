Podcast: Hør en podcast om Slagelse og Holbæk

Som et nyt tiltag kan Sjællandske Medier nu også tilbyde podcast til vores sportsinteresserede læsere, der forhåbentlig har lyst til også at blive lyttere.

Der bliver snakket om alt lige fra favoritværdighed til at rykke op, behovet for vinterforstærkninger og perspektiverne for de to klubber i tilfælde af succes eller fiasko i forårets kampe.

Hvis projektet viser sig at være en succes, er det ambitionen, at vi på fast basis kan producere programmer, der vil vække lokal interesse. Har du et godt forslag til et eller flere emner med lokal appel, er du meget velkommen til at kontakte sporten@sn.dk.