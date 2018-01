Se billedserie Bouchra Lundgren Eriksen og løbekammeraterne Kristian H. Kjeldsen og Claus Balshøj Sørensen havde grund til smil efter weekendens International Marathon og Marrakech. Ikke alene var det hendes jubilæumsløb nummer 300, men hun kappede også mere end fire minutter af sin personlige rekord og kom for første gang under tre timer. Privatfoto

Personlig rekord i maraton nummer 300

30. januar 2018

I flere år har Bouchra Lundgren Eriksen fra Tappernøje hygget sig med at løbe langt og ofte, men på det seneste har hun fået smag for at løbe hurtigt - og søndag løb hun et maraton hurtigere end nogensinde.

Den 41-årige sydsjællænder med marokkanske rødder tilbagelagde de 42,195 kilometer i International Marathon of Marrakech i tiden 2.56,09.

- Det var første gang, jeg kom under tre timer - og første gang, jeg har prøvet at løbe målrettet, siger Bouchra Lundgren Eriksen, der har allieret sig med træneren Mathias Jørgensen.

- Jeg kan allerede se, at det giver god resultater at strukturere træningen, og har kun haft et otte ugers program, siger hun.

Hæmmet af kramper

Sidste år blev Bouchra Lundgren Eriksen nummer 11 i løbet i Marrakech i tiden 3.01,15.

I år blev det til en ny 11.-plads i sit jubilæums-maraton nummer 300, men det lykkedes hende altså at kappe mere end fem minutter af tiden og samtidig forbedre sin personlige rekord fra 2015 med godt fire minutter.

- Løbet gik fantastisk. Jeg havde det godt, og halvvejs kunne jeg se, jeg kunne komme meget længere ned end bare 2.59. Men ved 28 kilometer fik jeg kramper i min venstre læg, som gjorde at jeg ikke kunne sætte tempoet op, selv om jeg havde det meget godt, siger Bouchra Lundgren Eriksen.

- Jeg havde ingen kriser - bortset fra da jeg fik kramper. Da blev jeg nervøs for, at jeg måtte stoppe og ikke kunne gennemføre, men ved at sætte tempoet lidt ned kunne jeg holde det ud.

Nyt hårdt mål forude

Til april stiller Bouchra Lundgren Eriksen op i det 250 kilometer lange etapeløb Marathon des Sables i den marokkanske ørken, og en maratontid under tre timer, var et skridt på vejen - eller rettere en masse skridt...

Så der er ikke noget at sige til, at Bouchra Lundgren Eriksen er godt tilfreds med weekendens præstation.

- Alt i alt en fantastisk tur. Nu er mit anden delmål før Marathon des sables også lykkedes. Den første var at komme med på ultralandshold, siger Bouchra Lundgren Eriksen, der er udtaget til VM i 100 kilometer løb i Kroation til sommer.

Inden da gælder det dog strabadserne i ørkenen, og Bouchra Lundgren Eriksen er allerede videre med forberedelserne. Mandag tog hun nemlig fat på fire dages træning i Merzouga-ørkenen, hvor hun skal øve sig i at løbe med fuld oppakning, som hun skal være i stand til under Marathon des Sables.