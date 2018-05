Oskar Madsen har flere gange vist sig frem på de danske ungdomslandshold. Her er han udtaget til »dream team« ved NEVZA-turneringen for U19-landshold for et par år siden. Foto: VKV

Oskar Madsen i landsholdsvarmen

Den bare 18-årige Oskar Madsen fik et stort gennembrud i volleyligaen for VK Vestsjælland i den forgangne sæson, hvor han markerede sig som ligaens bedste server og kantangriberen satte gang på gang modstandernes forsvar på hårdt arbejde. Han har også gjort det godt på ungdomslandsholdene, og nu har A-landstræner, Mikael Trolle, altså inviteret ham med - i øvrigt som den yngste af de udtagne spillere.

- Det er gigantisk stort. Trolle så mig i en kamp mod Gentofte, hvor jeg spillede dårligt. Og jeg tænkte bare »fuck«. Så jeg ville vide, hvad der skulle til for at komme i betragtning og så mødtes vi i Idrættens Hus, hvor vi snakkede i fire timer. Han nævnte ikke specielt den kamp, men at han havde set flere kampe over sæsonen. Jeg fik en masse svar. Jeg havde dog slet ikke regnet med, at jeg ville få chancen i år, så jeg blev mega-overrasket, siger en glad Oskar Madsen, der fyldte 18 år i januar.