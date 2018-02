Se billedserie Jan Faber er yderst begejstret for den start, som han har fået som cheftræner i Vordingborg.

Optimismen blomstrer i Vordingborg

Sport SJ - 12. februar 2018 kl. 22:30 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var med blandede følelser, at Jan Faber sagde farvel til hjerteklubben Herlufsholm for at blive ny cheftræner i Vordingborg, men på få uger er han blevet særdeles begejstret for sit nye trænerjob.

Det er koldt. Hundekoldt. Humøret er imidlertid ligeså godt, som temperaturen er lav. Der er godt gang i snakken under hele træningen, og ham der råber højest er den nye cheftræner Jan Faber, der øjensynligt nyder at være kommet på "græs" i en fremmed by.

- Jeg er super glad for den start, som jeg har fået her i klubben. Alle har taget så godt imod mig, og jeg har fået et rigtig godt indtryk af spillerne. De vil meget gerne træne, og det er jeg helt vild med, siger Jan Faber

Netop træningsmiljøet var noget af det, som vægtede højt hos den tidligere danmarksserietræner, da han skulle finde en ny klub at stå i spidsen for.

- Jeg er positivt overrasket over, hvor mange vi er til træning. Det er nogle spillere, som helt åbenlyst gerne vil træne for at blive bedre, og det er fedt at stå med sådan en gruppe, siger Jan Faber.

Han er udfordret på den positive måde. På et eller andet tidspunkt er det meningen, at der skal laves en førsteholdstrup med 22 spillere, men det bliver sin sag at sortere en lang række dygtige spillere fra.

- Nu må vi se. Det bliver generelt svært at lave en trup, for jeg har svært ved at vælge nogen fra på nuværende tidspunkt, siger Jan Faber.

Mandag aften var der langt over 20 spillere til træning, og der manglede endda nogle stykker, der var ramt af arbejde eller vinterferie, men ellers er spillerne flittige til at møde op, og det skaber grobund for at udvikle holdet, der pt. ligger nummer tre i serie 2.