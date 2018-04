Oprykningstoget blev afsporet i Kjellerup

For første gang i 2018 måtte Næstveds 2. divisionshold forlade en kamp, som den tabende part. Det skete efter en kamp mod Kjellerup, hvor de grønne aldrig for alvor fandt det stabile niveau og den store sikkerhed i det defensive arbejde, som har kendetegnet de forrige indsatser i 2018

Det endte med et nederlag på 1-2 til de grønne, som ellers havde et par store muligheder for at komme i front, men den fornøjelse fik Kjellerup, der kom i front ved Mathias Gertsen i anden halvleg. Kort efter gjorde Kristoffer Lind det til 2-0 for hjemmeholdet.