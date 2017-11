Joachim Møller sørgede for et point i Dalby midt i oktober. Men Næstved/HG-stregen blev også slemt knæskadet tilsidst i kampen, selv om han ikke troede, det var så slemt. Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Nye skader vælter ned over Næstved/HG

Sport SJ - 29. november 2017 kl. 06:13 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Korsbåndsskader er én af de værste skader, sportsfolk kan komme ud for, da det er én af dem, det tager længst tid at komme sig over.

I håndboldklubben Næstved/Herlufsholm har man stiftet bekendtskab med den slags skader lidt for mange gange. Senest er 2. divisionsholdets bagspiller Amer Skaljic lige kommet tilbage efter et års pause, og nu må stregspiller Joachim Møller belave sig på en omgang.

- Det var ikke, hvad jeg havde regnet med. Det er både forreste korsbånd i højre knæ, en skade på menisken og noget »bonebruise« i brusken, siger Joachim Møller, der skal til en forberedende samtale, inden den sandsynligvis står på operation inden længe.

- Det sætter mig jo en del tilbage. Jeg elsker fysisk arbejde, så at få at vide, at man ikke må lave noget i næsten et halvt år, er satme noget af en besked at få, siger 3.g-eleven.

Også holdkammerat Andreas Jepsen er hårdt ramt. Om det er korsbåndet, ved han dog ikke endnu.

- Jeg skal til en samtale på Køge Sygehus 1. februar. Indtil da tør jeg ikke gøre andet end at gå på arbejde, siger den 25-årige tømrer, der kender symptomerne, for han er tidligere blevet opereret tre gange for korsbåndsskader.

- Denne gang føles det ikke løst - tværtimod. Så jeg håber ikke, det er så galt, siger bagspilleren, der derfor ikke er med, når Næstved/HG onsdag aften spiller ude mod Furesø.