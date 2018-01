Nye ansigter til første SBI-træning

Det kan godt være, at temperaturen flirtede alvorligt med frysepunktet, da Slagelse havde første træningsaften i det nye år, men det kunne ikke ødelægge den gode stemning, der var fremherskende, da 30 SBI-spillere var mødt op for at blive tæsket godt igennem af klubbens fysiske træner Tomas Sundman for senere at få lov til at spille lidt fodbold under ledelse af cheftræner Ulrik Balling.