Harun Keser (t.v.), Kasper Mertz og Søren Jensen er tre af de Næstved-spillere, der har været længst tid i klubben, og de kender derfor spillertruppen bedre end nogen andre. Den viden deler de gerne med Sjællandskes læsere i den her underholdende »grilning« af holdkammeraterne. Foto: Simon Ydesen

Ny viden om Næstveds bedste fodboldmandskab

Sport SJ - 27. februar 2018 kl. 12:47 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstveds bedste fodboldmandskab er på træningslejr i Tyrkiet og her har vi på opfordring fra Kasper Mertz (KM), Søren Jensen (SJ) og Harun Keser (HK) sat de tre rutinerede Næstved-spillere i den varme stol, hvor de får lov til at grille deres holdkammerater.

Læs med her og find ud af ting, du absolut ikke vidste om de sydsjællandske 2. divisions-spillere.

Hvem har truppens bedste teknik?

SJ: Vi skal nok sige nogen andre end os selv.

HK: Ja vi må ikke var for farvet.

SJ: Det er nok Sui (Souheib Dhaflaoui)

KM: Ja han har købt noget, der ligner en bombevest, hvor der er vægte på. Den laver han hurtige fødder med, så han er ret god der. Det må være Sui.

Hvem har så truppens dårligste teknik?

SJ: Nu skal vi ikke sige nogen fra værelset!

HK: Jeg ville ellers sige Søren Jensen.

KM: Hvem skal vi sige? Vi har Søren Jensen og?

HK: Selv keeperne har bedre teknik end dig Søren.

SJ: Ja ja det er fint nok. Jeg tager den. Jeg ved ikke engang, hvem jeg ellers skulle sælge.

KM: Hvis han ikke selv kan komme på en anden kandidat, så får han den selv.

SJ: Næste spørgsmål?

Hvem ville vinde, hvis I skulle svømme 100 meter fri?

HK: Jeg ville ikke.

KM: Jeg synes selv, jeg svømmer rigtig godt.

SJ: Nej, nej, nej nej.

HK: Nej det kan ikke være dig Mertz.

KM: Jeg er ellers meget aerodynamisk.

SJ: Jeg tror på P (Christoffer Petersen). Han har nogle lange tynde arme.

HK: Jeg siger Peter Therkildsen.

KM: Har du set hans skuldre? Svømmere er jo kæmpe store.

Hvem ville omvendt drukne på 100 meter fri?

HK: Baes.

KM: Der vil jeg umiddelbart gætte på Tarik Mourhrib.

HK: Når ja.

KM: Baes han kan nok heller ikke svømme. Han har heller ikke kroppen til det.

Hvem er god i et køkken?

SJ: Jeg er rigtig god!

HK: Daniel Norouzi er rigtig god.

KM: Jeg har ellers studeret madkundskab på seminariet....

HK: Nej, nej, nej. Daniel Norouzi.

KM: Jeg har også arbejdet i en sandwichbutik i seks år.

SJ: Der er også en god grund til, du ikke gør det mere. Vi har stemt om det i gruppen, og det bliver Dani (Norouzi)

KM: jeg tager gerne en delt førsteplads.

Hvem skal holde sig langt væk fra et køkken?

HK: Jeg er ikke god i et køkken. Det er Joc (Jesper Christiansen) heller ikke. Eller vent. Bare slet mig. Joc er rigtig dårlig i et køkken.

KM: Han bruger jo 8.000 kroner på fast food hver måned.

SJ: Det er jo kun på pølsehorn og franske hotdogs.

HK: Ja det er rigtigt. Ham og Baes besøger tankstationen ude på Præstøvej for at købe slushice og pølsehorn hver mandag, onsdag og torsdag.

KM: Joc er i hvert fald gode venner med cafeteriapersonalet inde på Piberhus (motorvejscafeteria ved Haslev)

SJ: Grosen er nok heller ikke god i et køkken, men sin alder taget i betragtning, så må det blive Jesper.

Hvem går bedst klædt?

KM og HK: Baes.

HK: Han går jo klædt i sin borgmesterjakke.

KM: Norouzi er jo lige modsat.

SJ: Jeg håber, der kommer et spørgsmål om dårligste stil.

Hvem går så dårligst klædt?

SJ: Hver anden dag er det i hvert fald Norouzi.

KM: Ja han kommer tit direkte fra genbrugsbutikken.

HK: Jeg synes også Muhittin er skidt kørende med dynejakke og joggingbukser.

KM: Ja han er i hvert fald provinsdreng.

Hvem har truppens kønneste kæreste?

SJ: Nikolaj Hansen. Jeg ville gå efter "Hannes" kæreste, hvis jeg var tvunget til at vælge.

KM: Nøj det svar kom hurtigt.

HK: Der er mange, jeg slet ikke har set.

KM: Moos er også meget godt med på den front. Ud over min egen.

SJ: Ja altså hvis min kæreste læser med her. Så vil jeg naturligvis vælge hende. Så Frederikke du er klart mit førstevalg.

HK: Det kunne også være Patrick Hansens kæreste.

KM: Ja det kunne det godt være.

SJ: Hun kunne faktisk godt finde på at læse det her, så hende må vi hellere vælge.

HK: Vi vil naturligvis alle vælge vores egen kæreste.

Hvem i spillertruppen har omvendt lavet den største overscoring?

SJ: Andreas Baes

KM: Ja det må være Baes.

HK: Er der nogen af de unge, der har en kæreste?

Hvem er mest på Tinder (populær dating-app)?

SJ: Vi har en enkelt spiller, der nærmest lever på den datingside. Han har vist plus-abonnement. Hans kælenavn starter med J og slutter på oc.

KM: Ja det må være Jesper Christiansen.

HK: Mon der er nogen af de unge, der går meget på datingsider?

SJ: Jesper er med afstand vinder her.

Hvilken spiller vil have sværest ved at bo i Næstved?

HK: Det må næsten være Jesper Christiansen.

KM: Ja Jesper.

SJ: Argh Sui og Tarik kommer fra Nørrebro. De kan da ikke bo i Næstved.

KM: De vil kunne bo hos Muhittin, og så ville de hygge sig.

HK: Jeg tror ikke, Jesper ville kunne bo i Næstved.

KM: Jesper er for stor til Næstved. Synes han selv.

SJ: Han har da snakket om at flytte til Køge, så kan han også godt bo i Næstved.

HK: Har han sagt det?

SJ: Han siger altid, der er smukke kvinder i Køge, og det er jo sådan noget, han går op i. Men det er nok Joc.

KM: Måske Nikolaj Hansen.

SJ: Nej bare vent til han bliver far. Så flytter de syd på. Så ligger der en fem-årig kontrakt og venter med Næstved.

KM: Nej det må nok hellere være Jesper.

SJ: Ja efterfulgt af Tarik og Sui.

Hvem er i bedst fysisk form og løber længst på en Coopertest?

SJ: Nu må man jo ikke pege på sig selv.

KM: Jeg tror ikke selv, jeg skal svare på det spørgsmål.

HK: Moos.

SJ: Eller Nikolaj Hansen. Jeg kan faktisk ikke komme i tanke om andre.

HK: Peter Therkildsen?

KM: Jeg synes selv, jeg står outstanding.

SJ: Det er nok Hanne (Nikolaj Hansen) Peter er i god form, men han er min konkurrent, så ham nævner vi ikke.

KM: Jeg er både i god form og fysisk stærk. Jeg ville sætte en lille pil på mig selv, og så en lille på Moos.

SJ: Hvem løb længst til testen?

KM: Det gjorde Finnur. Ham har vi helt glemt. Han moste os alle sammen.

HK: Så ham og Peter?

KM: Ja og mig.

HK: Du blev nummer fire, så du kan da ikke tage den.

KM: Det er jo både form og fysisk forfatning. Løb og styrke.

HK og SJ samtidig: Nej det er Finnur.

Hvem er så i dårligst fysisk forfatning?

KM: Der er én spiller, der skiller sig ud der.

HK: Ja helt outstanding.

SJ: Ja han hedder Muhittin.

KM: Han løb vel cirka omkring en kilometer på de 12 minutter.

HK: Han løb næsten ikke.

SJ: Muhittin sluttede næsten 500 meter bag mig.

KM: Så er det altså skidt.

HK: Han løb mindre end Grosen, der har været skadet i et halvt år.

KM: Ja Muhittin har ikke engang fundet på en undskyldning som sygdom eller en skade.

SJ: Nej han er bare i dårlig form. Han har haft en god vinterferie sammen med Jesper Christiansen.

Hvem i truppen er bedst til at stå på ski?

HK: Ikke mig.

SJ: Jeg har stået i otte år.

KM: Jeg har prøvet en enkelt gang.

SJ: Så er du ikke i betragtning.

KM: Jeg blev ellers god.

SJ: Det kunne godt være nogen af de unge.

KM: Pad (Patrick Hansen) kan godt stå på ski, men ellers er det lidt no go for fodboldspillere.

Hvem kan I ikke forestille jer stå på ski?

HK: Therkildsen.

SJ: Han har faktisk lige udtalt, at hvis han skulle dyrke en anden sport, så skulle han stå på ski. Følger du ikke med?

KM: Hvad med Pryts?

SJ: Ja eller Sui og Tarik.

KM og HK: Når ja.

SJ: Det må være de to.

Hvem ville du have med på en øde ø?

HK: Jeg ville nok have Søren med, for han kan bygge noget.

SJ: Ja jeg plejer altid at blive nævnt her.

KM: Jeg ville nok gerne have Norouzi med, for han snakker 12 sprog. Det er meget smart i forhold til den båd, der kommer og redder os. Han vil helt sikkert kunne snakke med besætningen.

SJ: Ja minimum 12 sprog.

HK: Jeg vil tage Søren med, for han kunne jo bygge noget for mig.

SJ: Ja og jeg vil tage Keser med, for han kunne arbejde for mig.

Hvem ville du så ikke strande med?

Alle tre: Joc! (Jesper Christiansen)

KM: Jeg tror ikke, han kan noget som helst, man kunne bruge på en øde ø.

HK: Jeg tror nu heller ikke, Tarik kan så meget.

KM: Nej men Tarik kan man jo hygge sig med. Joc ville bare blive sur over at være strandet.

SJ: Ja Joc ville blive sur over, der ikke ville være noget internet.

HK: Det er med afstand Joc.

Når I går i byen, hvem køber så den første omgang?

KM: Klart Søren Jensen.

SJ: Jeg får i hvert fald altid lov til at betale. Det er gerne Nikolaj Hansen, der bestiller, mig der betaler, og så er det Jesper, der drikker. Og så er det Mads, der går kold først.

KM: Ja til vores afslutning gik der en time, så sov han mellem to sofaer.

SJ: Ja og efter yderligere en time sov han op ad mig.

Hvem er svigermors drøm?

SJ: Der sidder tre lige her. Hahaha

KM: Det er nok Mads Olsen. Han er simpelthen så sød. Han gør ikke en flue fortræd.

SJ: Jeg tror også, Munksgaard er meget god.

HK: Mads er stadig det bedste bud der.

Hvem er så en hver svigermors mareridt?

KM: Det er Joc. Der er slet ingen tvivl om, at Jesper tager den der.

Hvem snakker mest i omklædningsrummet?

KM: Jesper snakker rigtig meget om ingenting.

SJ: Norouzi snakker også meget, men det er værre med Jesper og Pryts. Det er bare en masse luft, der kommer ud af munden.

HK: Har de nogen uddannelse?

KM: De har noget livserfaring.

HK: Hvad med Pad (Patrick Hansen)?

KM: Pad snakker også rigtig meget, når først han kommer i gang. Det er som sådan en fiskekrog, når først man er fanget, så sidder man fast.

Hvem skulle ikke køre dig til træning?

KM: Sui har jo smadret en bil, mens han har været i klubben.

SJ: Har du prøvet at køre med Jesper Christiansen? Det er fuldstændig vanvittigt! Jeg tror ikke Baes kan køre. Han har vist ikke kørekort. Det må du da godt lige nævne.

HK: Jeg ved ikke, hvem jeg skal pege på.

KM: Der er også Clausen. Anders bakkede ind i Moos efter en træning ude i storhallen.

SJ og HK: Når ja.

SJ: Jeg er enig omkring Sui, men Jesper har jo også smadret en bil. Det er derfor, han har fået ny. Jeg skulle ikke køre med nogen af dem.

Hvem har den bedste bil?

KM: Jeg har lige købt en Peugeot.

HK: Det er jo kun sådan noget, folk over 60 år køber.

KM: Grosen kommer nogen gange i sine forældres BMW. Den er meget lækker.

HK: Det skal jo være ens egen. Clausen har en fin BMW.

KM: Argh der er for meget familiebil over den.

SJ: Det må være Pad med alle de biler han har. Han kommer jo i en ny bil hver anden uge.

Hvem er truppens gladeste person?

SJ: Muhittin er altid glad...

KM: Undtagen når vi skal løbe.

HK: Daniel er også altid glad.

SJ: Munksgaard og Pad er også altid glade. Pad bliver jo aldrig sur. Lad os bare sige Muhittin. Han er altid glad.

Hvem er så truppens gnavpot?

Alle tre: Nikolaj Hansen!

KM: Han kan godt være lidt negativ, når tingene ikke lige spiller.

Hvis I skulle fordele roller i et firma med Næstved-spillere som ansatte, hvem skulle så lave hvad?

SJ: Pad skal næsten være direktør. Jeg skal i hvert fald ikke.

KM: Nikolaj Hansen kunne godt være ejer. Han ejer jo sin egen café. Ellers ved jeg ikke lige, hvad de forskellige kan.

HK: Munksgaard kunne godt være personalechef. Det kunne Søren også være.

SJ: Jeg skal slet ikke være så højt oppe i organisationen.

KM: Jeg tror Baes ville være den første, som Pad ville fyre.

HK: Ja det er et godt bud. Jeg tror til gengæld, at Joc vil være okay, for han er meget disciplineret i forhold til sit arbejde.

SJ: Norouzi ville nok bare være fyld, men det er okay, for han er altid glad.

Hvem er trænerens søn?

KM: Det må være Jesper. Ham og Hemmingsen snakker jo nærmest i telefon 45 minutter på ugentlig basis.

SJ: Ja det virker underligt, for så meget fornuftigt har Jesper da heller ikke at sige. (Søren Jensen plejer altid at få den pris)

KM: Det kunne også godt være dig Søren, for det er vildt, at du kan træne to gange om ugen og alligevel være på holdet i weekenden.

SJ: Nej Jesper må næsten få den.

HK: Ja Jesper er oplagt.

Hvem har det største potentiale som fodboldspiller?

SJ: Mads Olsen

HK: Dhaflaoui kan også være et bud.

KM: Jeg vil også sige Mads Olsen. Han har i hvert fald viljen og talentet. Hovedet er også godt skruet på, så ham tror jeg også på.

SJ: Han skal bare have lidt mere erfaring.

Hvem har sværest ved at holde sin hvide trøje ren?

KM: Vi har Søren Jensen, der en time inde i træningslejren valgte at spilde kaffe ned af sig selv i lufthavnen, da han var i gang med at lede efter sit boardingpas i en skraldespand. Søren har generelt problemer.

HK: Det er også fordi du sluger din mad. Det nytter ikke.

Hvem er mest bekymret for den tang, der måler jeres fedtprocent?

SJ: Andreas Baes og Jesper Christiansen har i hvert fald haft en god juleferie. Lad os bare sige det sådan.

KM: De har nydt juleferien og spist op. Grosen. Men han har også været skadet.

HK: Muhittin og Grosen er også et makkerpar, der bør være bange for den tang.

SJ: Der er i hvert fald plads til forbedringer for de fire.