Ny sportschef klar i HG

Sport SJ - 02. februar 2018

Herlufsholm har skiftet ud på en lang række poster hen over vinterpausen. Både klubbens mænd og kvinder har fået ny førsteholdstræner, men der er også blevet skiftet ud i den sportslige ledelse.

Posten som sportschef i Herlufsholm er nu blevet besat med et nyt ansigt. Allan Næsager, der ansvarlig for herrerfodbolden i HG har vurderet, at nye kræfter var nødvendige i forhold til at holde herre og drengesiden godt kørende i klubben. Selv skal han bruge noget mere tid på klubbens 1. divisionskvinder og en lang række mere overordnede opgaver for begge køns seniorafdelinger. Derfor har man ledt efter den rette person til at stille sig i spidsen for klubbens fodboldmænd og ældste drengehold.

Det bliver den tidligere Karrebæk og Næstved-træner Michael Bøgeskov, der få til opgave at være frontkæmper for den afdeling.

- Det er en meget spændende opgave, som jeg får mulighed for at varetage. For mig er det lidt af en drømmeposition at komme til at stå i, for jeg får mulighed for at hæve mig op i helikopterperspektivet, men jeg har også mulighed for at gå helt ned i græshøjde og følge med i den enkelte træning, siger Michael Bøgeskov, der kommer med et rigtig godt navn både fra sin tid som aktiv spiller, seniortræner i Karrebæk og senest talenttræner i Næstved.

- Jeg håber på, at jeg kan drage nytte af de mange forskellige erfaringer, som jeg har fået. Jeg bilder mig selv ind, at jeg har et godt indblik i både breddefodbold og elitefodbold, så jeg kommer med en bred baggrund, siger MIchael Bøgeskov.

Han er først og fremmest ansat til at skabe sammenhængskraft og fodboldglæde.

- Herlufsholm ønsker at fastholde flere af de ældste ungdomsspillere og seniorspillere generelt. Her skal jeg prøve at være med til at skabe nogle gode rammer, så det bliver attraktivt for HGs egne spillere at blive ved med at spille fodbold i stedet for at stoppe, siger Michael Bøgeskov, der i første omgang har bundet sig på en aftale, der rækker frem til sommer.

- Jeg vil gå meget ydmygt til opgaven, for det er en stor klub med rigtig mange mennesker, og jeg skal lære klubben at kende indefra, før jeg skal begive mig ud i alt for mange forslag til, hvordan man eventuelt kan vende udviklingen, for det er samtidig en problemstilling, som vi skal løse i flok, siger Michael Bøgeskov, der både skal tage sig af seniorafdelingen og allle klubbens 11-mandshold på drengesiden.

- I første omgang handler det om, at vi skal stabilisere vores sjællandsseriehold i rækken, og så skal vi jo gerne kunne levere en fast fødekæde af unge spillere til det hold i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at de ikke stopper. Det skal ikke lyde uambitiøst, men jeg sigter mest af alt efter, at det skal være attraktivt at spille både ungdoms og seniorfodbold i Herlufsholm, så må vi se, hvad det rækker til rent resultatmæssigt, siger Michael Bøgeskov, der betegner foråret som en slags prøveperiode.

- Vi skal som sagt lige se hinanden an, og så må vi se, om det ikke er noget, vi skal lave til et længere samarbejde, men for alle parters skyld synes jeg, at det er mest fair, at vi lige finder ud af, om vi er så godt et match, som både jeg og klubben tror, vi er, siger Michael Bøgeskov.