Med Jacob Pryts? lange skadespause har Næstved været på jagt efter en ny keeper. Ham har man fundet i Esbjerg, hvor man har hentet Lasse Askou Mikkelsen. Foto: Næstved Boldklub

Ny Næstved-keeper jagter gennembrud

Sport SJ - 16. juni 2019 kl. 09:49 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med Jacob Pryts' langtidsskade har Næstved været på jagt efter en keeper, der kunne supplere Christoffer Petersen, så 1. divisionsklubben atter kunne få to kampdygtige målmænd i seniortruppen.

Den jagt har nu udmøntet sig i en to-årig kontrakt 21-årige Lasse Askou Mikkelsen, der kommer til fra Esbjerg, hvor han har fået sin primære fodboldopdragelse.

Derudover har Lasse Askou Mikkelsen tilbragt to år hos den hollandske storklub PSV Eindhoven, men for tre år siden vendte målmandstalentet hjem til Esbjerg, hvor han siden har stået i skyggen af Jeppe Højbjerg.

Næstved-truppen har første træningsdag efter endt sommerferie mandag eftermiddag. Den nye keeper vil dog først møde op i Næstved til onsdagens træning. Her vil der også være flere andre nye ansigter. Blandt andet Christian Enemark, der er skiftet fra Brøndby til Næstved på en fri transfer. Det samme er tilfældet for Lasse Askou Mikkelsen, der takkede nej til en kontraktforlængelse i Esbjerg til fordel for en aftale med Næstved.

- Jeg har brug for spilletid på et højt niveau, og her er det en spændende mulighed, at jeg kan komme til Næstved. Jeg håber, at jeg kan få det grønne stempel så at sige, mens jeg er i Næstved. Jeg jagter det seniorgennembrud, som jeg har søgt i nogen tid, siger Lasse Askou Mikkelsen, der flytter til Næstved for at få de bedst mulige forudsætninger for at slå igennem.

Den 187 centimeter høje keeper var i ungdomstiden konkurrent til den anden Næstved-keeper Jacob Pryts om pladsen på diverse ungdomslandshold, hvor de to sammen med den tidligere Næstved-keeper Viktor Anker kæmpede om pladsen i det danske mål.

- Jeg ser meget frem til at skulle indgå i et samarbejdet med blandt andet Jacob igen. Det bliver spændende at se, hvordan vi kan presse hinanden i den daglige træning, siger Lasse Askou Mikkelsen.

Lasse Askou Mikkelsen er en reaktionsstærk keeper, der beskrives som relativt komplet med et spændende udviklingspotentiale af sine tidligere trænere i Esbjerg. Han mangler dog førsteholdskampe for at kunne fortsætte sin udvikling, og dem håber han nu på at kunne få i Næstved.